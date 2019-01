Non è l’Arena 2018 | La7 | Giletti | Puntate | Ospiti | Streaming | Diretta

Non è l’Arena è un programma televisivo in onda su LA7, in prima serata, dal 12 novembre 2017 e condotto da Massimo Giletti. Il programma va in onda la domenica sera alle 20.30.

La trasmissione è nata da un’idea dello stesso conduttore dopo l’abbandono alla Rai, il programma prende infatti il nome proprio dal precedente programma di Massimo Giletti sulla televisione di stato, L’arena.

Il talk tratta temi legati all’attualità e alla politica. Inizialmente la messa in onda del programma era prevista al mercoledì, ma poi l’editore di La7 e Giletti di comune accordo hanno deciso di far andare in onda il programma la domenica, a partire dal 12 novembre 2017, alle ore 20.30 circa per “sfidare” come dichiarato dallo stesso conduttore Giletti il programma Che tempo che fa di Fabio Fazio trasmesso su Rai 1 (in precedenza in onda su Rai 3).

Il talk show politico Non è l’Arena va in onda da uno dei teatri degli Studios International di Via Tiburtina a Roma. La sigla del programma televisivo è la canzone Un mondo migliore di Vasco Rossi.

Non è l’arena | 16 dicembre | Ospiti e anticipazioni

Grande attesa per il ritorno nella trasmissione di Massimo Giletti di Fabrizio Corona. Tra le altre cose, il re dei paparazzi racconterà in trasmissione dell’ultimo litigio avuto con la conduttrice Ilary Blasi nello studio del GF Vip.

Spazio, come sempre, alla politica e all’attualità. Tra gli altri ospiti, Bruno Vespa, Luca Telese e il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti.

Inoltre ci saranno Stefania Andreoli, Nunzia de Girolamo, Leopoldo Mastelloni, Michele Poerio, Claudio Durigon, Irene Tinagli, Don Rigoldi e Simone Feder.

Non è l’arena | 18 novembre | Ospiti e anticipazioni

Presenti in studio Giovanni Minoli, Giovanni Toti, Luca Telese, Massimiliano Romeo, David Parenzo, Antonella Laricchia, Nunzia De Girolamo, e per i temi calcistici Gianluca Paparesta, Carolina Morace ed Ivan Zazzaroni.

La trasmissione tratterà dello scandalo delle spese pazze nella costruzione della nuova faraonica sede della Regione Puglia.

Non è l’arena | 11 novembre | Ospiti e anticipazioni

Puntata ricca con ospiti tra gli altri Antonio Di Pietro, Dino Giarrusso, Nunzia De Girolamo, Peter Gomez e Antonella Laricchia.

Tra i servizi quello di Danilo Lupo inviato a Bari, al cantiere del nuovo palazzo della Regione Puglia.

Non è l’arena | 4 novembre | Ospiti e anticipazioni

Al centro della nuova puntata di Non è l’Arena la politica italiana, con le nuove tensioni tra i partiti di governo sulla manovra economica tra pensioni, reddito di cittadinanza, sicurezza, vitalizi.

Ospiti della serata, Simona Bonafè, Maurizio Crosetto, Gianfranco Rotondi, Alessandra Ghisleri, Mario Giordano, Luca Telese. Presenti anche gli avvocati Felice Besostri e Flaminia Marinaro, l’ex consigliere della regione Abruzzo Antonio Norante e il direttore del dipartimento opere pubbliche della regione Puglia Barbara Valenzano.

Si torna a parlare anche di Mafia: un collegamento, le sorelle Napoli Irene, Ina e Anna. Tra gli interventi previsti per la serata si segnala quello di Antonio Di Pietro, Nunzia De Girolamo, Tony Capuozzo.

Non è l’arena | 21 ottobre | Ospiti e anticipazioni

La politica in primo piano con la manovra economica sempre al centro delle tensioni tra Italia e Unione Europea, le minacce da Bruxelles e le incertezze dei mercati dopo il declassamento di Moody’s, ma anche l’ombra di una crisi nella maggioranza tra Lega e M5S, gli scontri Salvini – Di Maio e la convocazione di un Consiglio dei Ministri urgente da parte del premier Giuseppe Conte.

Ospiti il Sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, Maurizio Gasparri, Myrta Merlino, Andrea Scanzi.Continua la battaglia di Massimo Giletti al fianco delle sorelle Napoli, Irene, Ina e Anna, vittime di intimidazioni da parte della Mafia.

A Non è l’arena collegamento in diretta con le tre sorelle e con l’attore Leo Gullotta. In studio Rita Dalla Chiesa, Nunzia de Girolamo, Alfonso Sabella.

Nuove rivelazioni sul caso Atac: con Micaela Quintavalle, licenziata dall’azienda dei trasporti della Capitale, interverranno Stefano Esposito e l’attore Antonello Fassari.

Non è l’Arena 2018 | Puntate

La Prima stagione di Non l’Arena di Massimo Giletti è andata in onda dal 12 novembre 2017 al 17 giugno 2018.

La secondo stagione (2018-2019) è partita invece domenica 23 settembre 2018.

Non è l’Arena 2018 | Ospiti

Nella prima puntata della seconda stagione il giornalista Giletti ha intervistato Jimmy Bennet, l’accusatore di Asia Argento.

Qui tutto quello che c’è da sapere sul caso di Asia Argento.

L’attore e musicista che ha accusato la Argento di averlo molestato sessualmente in una stanza di un hotel in California, quando lui era minorenne, è stato intervistato da Massimo Giletti e ha risposto alle sue domande, dopo le enormi polemiche scatenatesi dopo il suo caso. Si tratta di un’esclusiva mondiale, dal momento che l’attore non ha rilasciato finora alcuna intervista sul caso.

“Massimo non vedo l’ora di incontrarti domenica a Non è l’Arena”, aveva detto Bennett in un video messaggio inviato al conduttore Giletti.

Nella puntata di domenica 30 settembre tra gli ospiti c’è Asia Argento. L’attrice italiana risponde alle accuse rivolte dal giovane attore statunitense.

Il conduttore ha dichiarato da subito che se l’Argento avesse voluto partecipare al programma, accettando un’intervista, sarebbe stata la benvenuta.

Ma non solo Asia Argento nel corso della puntata di domenica di Non è l’Arena Massimo Giletti infatti intervista anche il vicepremier e Ministro dello sviluppo economico del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio, dopo il collegamento con il ministro dell’Interno Matteo Salvini andato in onda nella puntata precedente.

Tra gli ospiti di domenica 30 settembre c’è anche in esclusiva a Checco Zalone.

Non è l’Arena 2018 | Diretta streaming e tv: dove vederlo

Non è l’Arena 2018 di Massimo Giletti è visibile sul canale La7 la domenica sera alle 20.30.

Il talk show politico inoltre è visibile anche in streaming sul sito La7.