Nevica anche al sud: lo spettacolo della Reggia di Caserta imbiancata

Nevica anche a Caserta. Lo spettacolo è mozzafiato: c’è il parco innevato con il Palazzo Reale, la penisola sorrentina e anche l’isola di Capri sullo sfondo.

A diffondere la foto della nevicata è stato l’account social ufficiale della reggia di Caserta.

In questi giorni l’allerta freddo polare riguarda tutta la penisola. Previsioni meteo? Neve in arrivo. Addirittura anche al sud e a Roma.

Al sud e nella capitale – Per questo Roma Capitale ha attivato nuove strutture per l’accoglienza delle persone senza dimora. Sono disponibili 80 posti tra le strutture aperte presso la Stazione Termini, la Stazione Tiburtina e la Casa di Riposo di Roma Tre. Aperte anche le stazioni della Metropolitana di Piramide e Flaminio.

Aria molto fredda di matrice artica in arrivo sull’Italia dal 2 gennaio, con apice tra il 3 e il 4 gennaio. Previsto nelle prossime ore un calo di oltre 10 gradi delle temperature con venti forti di Tramontana, Grecale e Maestrale, in particolare su Alpi e Appennino, dove si potranno avere giornate con massime sottozero o prossime allo zero.

Anche lungo le regioni adriatiche, dalla Romagna alla Puglia, le temperature diurne potrebbero non superare i 3-4°C.

Previsioni meteo: dove nevicherà – Neve altamente probabile in città come Rimini, Ancona, Macerata, Ascoli, Teramo, Pescara, Chieti, Termoli, Foggia e Bari, oltre ovviamente che in tutte le località appenniniche.

Fiocchi possibili anche a Lecce e Brindisi entro il 4 gennaio, così come a Matera, Taranto, Potenza, Benevento, Salerno. Al nord invece il tempo si manterrà in prevalenza soleggiato, secco ma freddo, salvo qualche nevicata sulle Alpi di confine orientali.