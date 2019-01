Netflix: il trucco legale che permette di vedere serie tv e film gratis sulla piattaforma

C’è un trucco per vedere le serie tv e i film di Netflix gratis, senza abbonamento e senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata.

Fondata nel 29 agosto 1997 come piattaforma per il noleggio di videogiochi, Netflix dal 2008 offre un servizio di film e serie tv on demand. Nel 2015 Netflix è arrivato anche in Italia, e da ottobre 2017 ha più di 109 milioni di abbonati in tutto il mondo.

Il costo per il pacchetto base è di 7,99 euro al mese, ma esiste anche un modo legale per vedere i contenuti gratis della piattaforma streaming più famosa al mondo.

Tanti utenti per vedere i film su Netflix senza pagare sottoscrivono l’abbonamento per il solo primo mese, che è gratuito e poi lo disdicono.

Ma c’è una soluzione più semplice e che soprattutto consente di guardare le serie tv e i film senza pagare anche oltre il primo mese gratis. Per tre mesi Netflix è gratis grazie ad alcune promozioni del gestore telefonico 3 Italia.

Il gestore telefonico 3 Italia ha introdotto una promozione che, oltre a offrire minuti, sms e giga per la navigazione Internet, consente anche di vedere gratis per 3 mesi Netflix.

Se poi sei già cliente Netflix ti accreditano l’equivalente di tre mesi con l’abbonamento medio: “Effettuando il login con le tue credenziali ti verranno accreditati 3 mesi anticipati del Piano Standard, che comprende la visione in HD su 2 schermi contemporaneamente, del valore complessivo di 32.97 euro, pari al valore mensile di 10,99 euro moltiplicato per i 3 mesi inclusi.”

Ma non c’è solo Netflix. Un altro modo per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata esiste grazie ad altre piattaforme web e metodi free alternativi.

Esistono diverse piattaforme web che trasmettono le pellicole cinematografiche nel rispetto della legge e senza il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

Qui abbiamo pubblicato un elenco di piattaforme web che consentono la visione di film legalmente e gratis: 9 siti per vedere film in streaming come Netflix ma gratis.

Qui invece puoi trovare i film, le serie e i documentari in catalogo da luglio 2018 su Netflix.