Il 16 novembre 2018 è iniziata la quarta stagione di Narcos, ambientata in Messico.

La nuova stagione non è infatti ambientata in Colombia come le precedenti, e ha come protagonisti Michael Peña e Diego Luna.

Nei prossimi episodi si assiste alla nascita e all’affermazione del cartello di Guadalajara negli anni Ottanta, un tempo una semplice e disorganizzata confederazione di coltivatori e commercianti messicani.

Negli anni Ottanta infatti Félix Gallardo, interpretata da Diego Luna, prende il comando del gruppo, riunendo tutti i trafficanti e dando così vita ad un impero della droga.

Il compito di contrastare il cartello spetta invece all’agente della Dea Kiki Camarena, interpretato da Michael Peña, che si trasferisce con la moglie e il giovane figlio dalla California a Guadalajara.

Una volta in città, l’agente si rende conto di quanto forte siano ormai diventati i signori della droga e che il suo lavoro sarà più impegnativo di quanto pensava.

Kiki Camarena inizia a concentrare sempre di più la sua attenzione su Félix, leader del cartello, dando così inizio ad una serie di tragici eventi che sfoceranno in una vera e propria guerra alla droga che investirà Guadalajara per anni.

Narcos: tutte le novità della quarta stagione

Tante le novità in programma per la popolarissima produzione Netflix incentrata sul mondo del narcotraffico in Sud America.

L’ambientazione dei nuovi episodi si sposterà dalla Colombia di Pablo Escobar e del cartello di Calì al Messico, dove tra gli anni Ottanta e i Novanta i cartelli di Guadalajara e di Tijuana costruirono un impero della droga grazie allo smercio di eroina e marijuana negli Stati Uniti.

Una vera e propria rivoluzione anche per quanto riguarda il cast: Pedro Pascal, l’agente Pena protagonista delle prime stagioni di Narcos, non avrà più un ruolo centrale nella storia. Al momento, tuttavia, non è ancora stato chiarito se Pascal non parteciperà per nulla alle riprese dei nuovi episodi o si limiterà ad apparire come guest star.

Ruoli di peso avranno le due new entry Micheal Pena e Diego Luna, rispettivamente noti al grande pubblico per le produzioni a marchio Disney Ant-Man e Rogue One: A Star Wars Story.

I due hanno già lavorato insieme per il film Cesar Chavez del 2014, con Diego Luna in cabina di regia e Michael Pena interprete nei panni del sindacalista e attivista statunitense Cesar Chavez.

Narcos: dove vederla

La serie Narcos si può vedere su Netflix in streaming a partire dal 16 novembre. Tutti gli episodi della serie sono disponibili a partire da quella data.

Narcos: una serie di successo dal 2015

Da quando ha debuttato su Netflix il 28 agosto 2015, la serie tv Narcos è diventata rapidamente una delle più seguite e apprezzate in circolazione, facendo sì che milioni di persone nel mondo si interessassero alla storia del boss colombiano della droga Pablo Escobar.

Nelle prime due stagioni, gli spettatori hanno potuto seguire l’ascesa del famoso narcotrafficante dai primi anni Ottanta fino ai primi anni Novanta, quando i suoi affari legati alla cocaina gli permisero di essere annoverato tra gli uomini più ricchi del mondo.