Sea Watch: partita una missione per portare aiuti ai migranti bloccati da due settimane in mare

Le navi Sea Watch 3 e Sea Eye, con a bordo complessivamente 49 migranti, sono bloccate dal 22 dicembre 2018 nel mar Mediterraneo in attesa di un porto sicuro dove poter sbarcare. Finora nessun Paese ha formalmente autorizzato l’attracco, Italia compresa.

Il mattino di venerdì 4 gennaio 2019 altre due navi, Sea Watch e Mediterranea, sono partite dal porto di La Valletta, a Malta, per una missione congiunta che ha lo scopo di portare rifornimenti alla Sea Watch 3. Alla missione partecipano anche parlamentari ed europarlamentari tedeschi e giornalisti internazionali. Tra questi giornalisti c’è Valerio Nicolosi, che per TPI.it produrrà un reportage in seguito alla sua esperienza a bordo.

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha scritto una lettera al comandante della Sea Watch 3 per manifestare la disponibilità del capoluogo campano ad accogliere l’imbarcazione. Il sindaco deve però fare i conti con il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha già ribadito che “i porti italiani sono chiusi”. “Se la protervia del ministro dovesse spingersi fino ad impedirle di entrare”, scrive de Magistris, “sappia che abbiamo già disponibili 20 imbarcazioni che, in sicurezza, raggiungeranno la Sea Watch 3 per portare a terra le persone che lei sta ospitando”.

L’apertura di Francia, Germania e Olanda – Nella serata di giovedì 3 gennaio, secondo quanto riporta il quotidiano francese Le Monde, la Francia si è detta disponibile ad accogliere una parte di questi migranti “nel contesto di uno sforzo europeo e per le persone che necessitano protezione”. Stessa disponibilità sarebbe arrivata da Germania e Paesi Bassi. Ma la notizia non ha ancora trovato conferme ufficiali.

Il giorno precedente, mercoledì 2 gennaio, Malta aveva concesso alle due navi l’autorizzazione ad entrare in acque maltesi per ricevere assistenza, senza però autorizzare lo sbarco dei migranti.

Secondo il quotidiano Times of Malta, il permesso è stato concesso dopo che l’equipe medica a bordo della nave ha riferito di un deterioramento delle condizioni di salute dei migranti a bordo, molti dei quali stanno soffrendo di mal di mare, e della fine delle scorte di acqua e cibo.

La vicenda – I 49 migranti, di cui 37 a bordo della Sea Watch 3 e 12 a bordo della Sea Eye, sono stati salvati dalle due navi il 22 dicembre 2018.

Le condizioni del mare sono a dir poco tragico: onde alte tre metri, maestrale a venti nodi, temperature sotto lo zero e in peggioramento. A bordo ci sono 3 bambini di 1, 6 e 7 anni, che stanno vomitando in continuazione.

“Per persone malnutrite e in condizioni di salute molto precarie come quelle che abbiamo a bordo la disidratazione come causa del mal di mare è un rischio molto grave e può mettere anche a rischio la vita soprattutto se associata all’ipotermia”, hanno detto i medici a bordo.

L’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, aveva chiesto agli Stati europei di offrire un porto sicuro e garantire lo sbarco alle due navi ong che trasportano 49 rifugiati e migranti, inclusi bambini piccoli, soccorsi nel Mediterraneo.

“Il tempo stringe. Per le prossime ore si prevede mare mosso ed è probabile che le condizioni a bordo delle due navi si deterioreranno”, aveva detto l’Agenzia delle Nazioni Unite lo scorso 31 dicembre.

L’allarme delle ong – Sea Watch e Sea Eye, in un comunicato congiunto, avevano lanciato un appello per trovare una rapida soluzione: “Consapevoli dell’imminente peggioramento delle condizioni meteo e del mare, le nostre navi di soccorso hanno navigato verso nord e sono ora in attesa di sbarcare tutti i 49 ospiti in un porto sicuro europeo, che finora non è stato ancora assegnato”, scrivono.

“La legge del mare dice chiaramente che il tempo che le persone devono trascorrere in mare, dopo essere state tratte in salvo da una situazione di stress, deve essere ridotto al minimo”, sostiene Jan Ribbeck, capo missione sulla nave di Sea-Eye.

“È richiesta una leadership decisa, in linea con i valori fondamentali di umanità e compassione”, sottolinea Vincent Cochetel, inviato speciale dell’Unhcr per il Mediterraneo centrale. “I negoziati per determinare quali Stati li riceveranno successivamente devono intervenire solo dopo che i naufraghi saranno al sicuro a terra”, ha aggiunto.

I 32 migranti a bordo dell’imbarcazione dell’ong tedesca sono stati salvati lo scorso 22 dicembre a largo della Libia. E da allora vagano nel Mediterraneo in cerca di un porto per lo sbarco, negato finora da Malta, italia, Spagna, Olanda e Germania.

“Nessun Paese concede l’approdo” si legge sempre su Twitter. Intanto diverse organizzazioni hanno lanciato un appello perché venga trovata una soluzione.

“Chiediamo che vengano sbarcati tempestivamente in un porto sicuro vicino” denuncia l’Unhcr. Il tutto mentre il 29 dicembre un’altra nave umanitaria tedesca, la Professor Albrecht Penck della ong Sea eye, ha soccorso alto 17 persone.

Il Natale in mare a bordo della Sea Watch

I migranti a bordo della Sea Watch, che vengono da Nigeria, Libia e Costa d’Avorio, erano a bordo di un’imbarcazione di fortuna in acque internazionali quando sono stati soccorsi dalla Sea Watch 3. “Nessun rifugio per la nostra nave. Il nostro Natale in mare” ha twittato l’equipaggio della nave.

“Stasera si festeggia il #Natale a bordo di #SeaWatch senza regali e alberi decorati ma con più di 17 nazionalità e aumento 3 religioni diverse. Pr Natale vi regaliamo un esempio di semplice umanità” il commento ‘natalizio’ dell’equipaggio.