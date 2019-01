Meteo, il centro sud sotto la neve: e nelle prossime ore la situazione è destinata a peggiorare

Il Molise bloccato da copiose nevicate e temperature polari. Ormai da ore in tutta la regione il manto bianco è presente sopra i 300 metri. A Campobasso si misurano circa 40 cm di neve, che supera il metro nei comuni dell’Alto Molise.

Le neve non ha risparmiato nemmeno la Puglia, con tutto il Salento imbiancato, e la Basilicata: le spettacolari le immagini di Matera stanno facendo il giro del mondo.

Qui sotto invece il suggestivo scenario dell’anfiteatro di Lecce.

A causa delle avverse condizioni meteo previste dalla Protezione civile, anche per la giornata di venerdì 4 gennaio

FS Italiane, con riferimento al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, ha predisposto la fase di emergenza dei Piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Molise, Campania. Puglia e Basilicata.

A causa della presenza di nevicate e gelate, aggravate dal forte vento, a carattere di burrasca, che potrebbe peggiorare la situazione con particolari accumuli di neve, in queste regioni i servizi commerciali regionali saranno garantiti mediamente del 70 per cento.

Preallerta e presidi preventivi anche in Basilicata, Calabria e Sicilia, in queste regioni non sono però previste riduzioni di treni.

Meteo Italia | Le previsioni fino a mercoledì 9 gennaio

Ecco, nel dettaglio, le previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.

Previsioni meteo sabato 5 gennaio 2019

NORD – Nubi compatte sull’arco alpino con nevicate sui rilievi confinali centrorientali; altrove transito di nubi poco significative.

CENTRO E SARDEGNA – Al mattino annuvolamenti compatti su Toscana meridionale, Lazio settentrionale, Abruzzo e Sardegna con piogge sparse e nevicate sull’Abruzzo a partire dai 600 metri.

Dal pomeriggio aumento della nuvolosità sul resto della Toscana e del Lazio, Marche meridionali e in Umbria con precipitazioni isolate, a carattere nevoso sull’Appennino. Sul resto del Centro transito di nubi medio-alte.

SUD E SICILIA – Nuvolosità irregolare a tratti intensa al Sud con precipitazioni sulle regioni adriatiche, Basilicata, aree meridionali di Campania e Calabria e Sicilia tirrenica, in attenuazione pomeridiana su Molise e Campania; in particolare risulteranno a carattere nevoso sull’Appennino, rilievi della Sicilia tirrenica e fino a quote molto basse su Molise e zone interne della Puglia.

Previsioni meteo domenica 6 gennaio 2019

Nubi compatte sull’arco alpino, Sardegna, Sicilia tirrenica, Calabria meridionale e Puglia, con piogge e rovesci su quest’ultima regione ed aree tirreniche di Sicilia e Calabria e nevicate sulle Alpi di Lombardia e Trentino Alto Adige a partire dai 1.000 metri; foschie dense o nebbie sulle valli del centro al mattino e dopo il tramonto. Sul resto del paese cielo sereno o poco nuvoloso.

Previsioni meteo lunedì 7 gennaio 2019

Nubi compatte sulle regioni adriatiche centrali e meridionali, Campania, Basilicata, Sicilia tirrenica e Sardegna, con piogge e locali rovesci su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia tirrenica, localmente anche a carattere nevoso sull’Appennino centro-meridionale; foschie dense o locali banchi di nebbia sulla Pianura Padana al mattino e dopo il tramonto. Ampi spazi di sereno altrove.

Previsioni meteo martedì 8 e mercoledì 9 gennaio 2019

Nubi basse e stratificate in Pianura Padana, con foschie dense o locali banchi di nebbia. Addensamenti compatti sull’arco alpino, regioni centrali e meridionali accompagnati da piogge e rovesci; attese nevicate sulle Alpi centrali e della Valle D’Aosta in serata.

Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Nella giornata di mercoledì cielo molto nuvoloso o coperto al centro e al Sud con piogge e rovesci. Nubi compatte sull’arco alpino con nevicate sui rilievi confinali. Ampi spazi di sereno altrove.