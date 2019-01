Mercatini di Natale Roma 2018 | Dove | Quando | Date | Piazza Navona

Roma, come molte altre città italiane, durante le feste di Natale ospita diversi mercatini natalizi. Di tutti i tipi e per tutti i gusti. Il più famoso e caratteristico è sicuramente quello di Piazza Navona, in pieno centro storico.

Mercatino che, nonostante le tantissime vicissitudini burocratiche e giudiziarie subite negli scorsi anni, salvo clamorosi colpi di scena, dal 2 dicembre (TPI non è responsabile di eventuali cambi di data) tornerà ad allietare romani e turisti.

Ma dove si trovano i mercatini di Natale a Roma? In che periodo? Di seguito l’elenco di alcuni mercatini di Natale a Roma nel 2018 (TPI non è responsabile di eventuali cambi di data):

PIAZZA NAVONA

Centro storico

Dal 2 dicembre al 6 gennaio

PIAZZA DI SPAGNA

Centro storico

Dal 11 novembre (10-19)

SPAZIO AL NATALE

Parco Jonio – Via scarpato

Dal 8 dicembre al 6 gennaio

5 COLLINE LAURENTINA

Laurentina

2-3 dicembre

XMAS IN WONDERLAND

Via Cassia 1284

17-18 dicembre (15,30-22)

MERCATINO DI AIDWORD: FARE BENEFICENZA RISPARMIANDO

Via Giuseppe Chiovenda, 57

1 dicembre

CASA BETANIA

Casa Betania, Via delle Calasanziane 12

1-2 dicembre

WAVE MARKET CHRISTMAS EDITION

Pietralata – Lanificio 159

8-9 dicembre

Insomma, tanti mercatini per tutti i gusti. Non resta che vederli tutti!