Mercatini di Natale 2018 | I più belli | Dove | Quando | Date | Da visitare

Come ogni Natale che si rispetti, anche per il 2018 arrivano i Mercatini natalizi. Una delle attrazioni più gettonate del periodo delle feste che ormai si estende per quasi due mesi (da inizio novembre a gennaio)

Molte agenzie di viaggio organizzano brevi partenze di due o tre giorni alla scoperta della magia dei mercatini di Natale italiani e europei.

> QUI LE TENDENZE PER GLI ADDOBBI DI NATALE 2018

Una tradizione che arriva dal nord Europa. Tuttavia anche in Italia ci sono diversi mercatini di Natale, concentrati per lo più al Nord, soprattutto in Trentino.

Ma di cosa si tratta? Veri e propri stand, spesso simili a casette di legno, che vendono un po’ di tutto: souvenir, addobbi di Natale, dolci, vin brulé e tanto altro.

Mercatini di Natale 2018 | I più belli | Dove | Quando | Date | Da visitare

Quali sono i mercatini di Natale da visitare? Impossibile citarli tutti, per questo abbiamo deciso di stilare una “classifica” dei più belli e interessanti presenti in Italia, ma non solo. Eccoli nel dettaglio:

Govone (CN): dal 17 novembre al 23 dicembre 2018

(CN): dal 17 novembre al 23 dicembre 2018 Canale (CN): dal 1 dicembre al 23 dicembre 2018

(CN): dal 1 dicembre al 23 dicembre 2018 Abbadia San Salvatore (SI): dall’8 dicembre al 7 gennaio 2019

(SI): dall’8 dicembre al 7 gennaio 2019 Innsbruk (Austria): dal 15 novembre al 6 gennaio 2019

(Austria): dal 15 novembre al 6 gennaio 2019 Seefeld (Austria): dal 30 novembre al 6 gennaio 2019

(Austria): dal 30 novembre al 6 gennaio 2019 Bolzano : dal 22 novembre al 6 gennaio 2019

: dal 22 novembre al 6 gennaio 2019 Bressanone: dal 23 novembre al 6 gennaio 2019

dal 23 novembre al 6 gennaio 2019 Ortisei: dal 1 dicembre al 6 gennaio 2019

dal 1 dicembre al 6 gennaio 2019 Chiusa (BZ): tutti i fine settimana dal 30 novembre al 23 dicembre 2018

(BZ): tutti i fine settimana dal 30 novembre al 23 dicembre 2018 Kufsteinerland: tutti i fine settimana dal 24 novembre al 16 dicembre 2018

tutti i fine settimana dal 24 novembre al 16 dicembre 2018 Verona : dal 16 novembre al 26 dicembre

: dal 16 novembre al 26 dicembre Trento : dal 24 novembre al 6 gennaio

: dal 24 novembre al 6 gennaio Aosta : dal 24 novembre al 6 gennaio

: dal 24 novembre al 6 gennaio Merano (BZ): dal 23 novembre al 6 gennaio

Mercatini di Natale 2018 | Trentino Alto-Adige

La regione regina dei Mercatini di Natale è sicuramente il Trentino Alto-Adige. Oltre al rinomato mercato di Trento se ne organizzano anche a Rovereto (dal 23 novembre al 6 gennaio), ad Arco (dal 16 novembre al 6 gennaio), a Levico Terme (dal 24 novembre al 6 gennaio), a Lana (dal 1 dicembre al 31 dicembre).

> QUI COME ADDOBBARE L’ALBERO DI NATALE 2018

Il più famoso è sicuramente quello di Bolzano. Da 25 anni la centralissima piazza Walther si veste a festa, riempiendosi di suggestivi chioschi di legno. I mercatini vengono inaugurati il 22 novembre e vanno avanti fino al 6 gennaio 2019.

Bellissimo anche quello di Merano (dal 23 novembre al 6 gennaio): l’intero centro storico della città viene invaso dai chioschi.

La regione offre poi numerose alternative, forse più di nicchia, ma molto interessanti. Durante tutti i fine settimana si decorano a festa una serie di suggestive località come: il Lago di Braies in Alta Pusteria, il Lago di Carezza in Val D’Ega, l’altopiano del Renon con i mercatini allestiti all’interno dei vagoni del trenino storico.

E ancora: San Candido, sulle Dolomiti, e i mercatini della Val Gardena: Ortisei, Selva di Val Gardena e Santa Cristina.

Mercatini di Natale 2018 | Grandi città

ROMA

A Roma i mercatini di Natale sono presenti in quasi tutti i quartieri, ma il principale è quello di Piazza Navona. Il momento culmine di questo mercato è il giorno dell’Epifania.

FIRENZE

La tradizione dei mercatini di Natale ha contagiato anche Firenze: nel capoluogo toscano viene allestito un tipico mercatino natalizio in Piazza Santa Croce dal 28 novembre al 20 dicembre.

MILANO

Il mercatino di Natale di Milano si trova in Piazza Duomo, tra via Arivescovado e Corso Vittorio Emanuele II. Il 17 e 18 dicembre in zona Tortona, in via Bergognona 34, ci sarà il Wunder Mrkt.

TORINO

A Torino c’è praticamente un mercatino di Natale in ogni quartiere: a Borgo Dora il mercatino più “generalista”. A tema in piazza Statuto, in piazza Santa Rita, in Via Buozzi, in Via Amendola e in Corso Marconi.

Mercatini di Natale 2018 | Estero

I mercatini di Natale come detto sono molto diffusi anche, se non sopratutto, all’estero. Quali visitare? Abbiamo scelto di indicarvene uno, quello a nostro avviso che merita di più.

VIENNA

Durante il periodo natalizio la capitale austriaca è letteralmente invasa dai mercatini: ce n’è praticamente uno in ogni zona della città. I più famosi sono: l’Incanto del Natale Viennese allestito in Rathausplatz (piazza del Municipio) dal 18 novembre al 30 dicembre, il Villaggio Natalizio di Maria-Theresien-Platz, l’Antico Mercatino del Freyung, il Mercatino Natalizio della Cultura di fronte alla Reggia di Schonbrunn.

> QUI LE CANZONI DI NATALE: LE PLAYLIST