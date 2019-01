Masterchef All Stars Italia 2018 | Concorrenti | Giudici | Quando va in onda in tv

Torna Masterchef, in una versione tutta nuova. Il talent show culinario più apprezzato d’Italia torna in onda con la prima edizione di Masterchef All Stars Italia, il meglio delle sette edizioni del programma con le personalità più estrose, talentuose e creative in gara tra loro.

Masterchef All Stars Italia 2018 | Date | Quando va in onda in tv

Il programma – sempre prodotto da Prodotto da Endemol Shine Italy – andrà in onda su SkyUno a dicembre 2018 per quattro puntate.

Masterchef All Stars Italia 2018 | Concorrenti

Ecco la lista dei sedici concorrenti di Masterchef All Stars Italia, tra i più talentuosi delle sette edizioni del programma.

Tra i nomi spiccano quelli dei ‘finalisti’ Maurizio Rosazza Prin, Almo Bibolotti e Alida Gotta.

Masterchef All Stars Italia 2018 | Giudici

I giudici di MasterChef All Stars saranno Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo.

In ogni puntata i due saranno affiancati da un ospite differente: Joe Bastianich, Antonia Klugmann, Iginio Massari e Giorgio Locatelli.