MasterChef 8 2019 | News e Anticipazioni | Giudici | Concorrenti | Streaming

MASTERCHEF 8 2019 – Le puntate di Masterchef All Stars non sono ancora finite, eppure gli appassionati del talent culinario più famoso d’Italia – e delle sue varie declinazioni – sono già in trepidante attesa dell’inizio dell’ottava edizione di Masterchef Italia.

La nuova grande sfida tra i migliori cuochi amatoriali d’Italia inizia giovedì 17 gennaio, naturalmente su Sky Uno, e vede una grande novità: per questa nuova edizione 2019 ad affiancare i tre giudici ormai veterani del programma – Barbieri, Bastianich e Cannavacciuolo – c’è una new entry, lo chef stellato Giorgio Locatelli. E’ lui a prendere il posto di Antonia Klugmann, la prima chef donna a partecipare come giudice al programma di live cooking.

MasteChef 8 2019 | News e Anticipazioni

Sono tantissimi gli aspiranti membri della nuova MasterClass; le audizioni per l’ottava edizione del programma si sono infatti aperte già da tempo e in molti si sono presentati ai casting per provare a partecipare a MasterChef Italia 2019.

La prima puntata, come ogni edizione, vedrà gli aspiranti concorrenti sfidarsi nel primo Live Cooking per dimostrare le proprie abilità e attirare l’attenzione dei giudici, i quali si troveranno di fronte a molti potenziali grandi chef.

Nella seconda parte della prima puntata, poi, gli aspiranti concorrenti affronteranno la prova dell’Hangar: sarà a seguito dei piatti cucinati durante questa prova che i giudici potranno scegliere i 20 chef amatoriali che prenderanno parte alla edizione numero 8 del programma. Questi si troveranno poi ad affrontare le prove più dure, quelle che li accompagneranno dalla prima all’ultima puntata: la Mystery Box, l’Invention Test e il Pressure Test.

Anche quest’anno, inoltre, tornano le prove in esterna. Tra le varie mete delle puntate che si svolgeranno al di fuori della cucina più famosa d’Italia c’è Roma; l’occasione per giungere nella capitale è quella del 40esimo anniversario dell’AIPD, l’Associazione Italiana Persone Down. Con i ragazzi dell’associazione gli aspiranti chef prepareranno un pranzo che sarà servito agli stessi ragazzi e ai loro parenti e amici.

Seguiranno altre prove in esterna in tante diverse location in Italia e in Europa: l’isola di Burano, il ristorante 3 stelle di David Munoz, il castello di Grinzane Cavour e molte altre.

MasterChef 8 2019 | Ospiti

Anche in questa edizione sono tantissimi gli ospiti che verranno chiamati per prendere parte alle puntate ed affiancare i concorrenti nella preparazione di piatti complessi o nell’utilizzo di qualche strano ingrediente. Molta attesa, per quanto riguarda le prime puntate, c’è per quanto riguarda Marco Pierre White, chef dalla cucina gastro-punk definito come vera e propria “rockstar” della ristorazione.

Poi ci saranno dei grandi ritorni, come quello del celebre chef pasticcere Igino Massari – il quale è spesso ospitato anche nei vari spin-off del programma prodotto da Sky – e dello stellatissimo Heinz Beck, lo chef tedesco gestore del noto ristorante romano La Pergola.

MasterChef 8 2019 | Giudici

I giudici della nuova edizione di MasterChef Italia in partenza giovedì 17 gennaio 2019 sono, come già anticipato, Giorgio Locatelli – che sostituisce Antonia Klugmann – Antonino Cannavacciuolo, Jo Bastianich e Bruno Barbieri.

MasterChef 8 2019 | Giorgio Locatelli

Sconosciuto al grande pubblico, ma con una importante carriera alle spalle, Giorgio Locatelli è il nuovo giudice di MasterChef Italia.

Il cuoco 55enne prende dunque il posto di Antonia Klugmann.

Poco famoso in Italia, è invece molto celebre a Londra, dove ha sede la sua Locanda Locatelli che gli ha permesso di ottenere una stella Michelin.

(QUI IL PROFILO COMPLETO)

> Leggi anche: “Locanda Locatelli: cosa si mangia e quanto costa una cena nel celebre ristorante italiano a Londra”

MasterChef 8 2019 | Antonino Cannavacciuolo

Due stelle Michelin, tre forchette della Guida Gambero Rosso e tre cappelli della Guida de L’Espresso.

Sono solo alcuni dei riconoscimenti ricevuti in carriera da Antonino Cannavacciuolo, uno degli chef italiani più popolari, divenuto ormai anche un vero e proprio personaggio televisivo.

La consacrazione mediatica arriva per lui nel 2005, quando entra a far parte come giudice del cooking show di Sky MasterChef.

(QUI IL PROFILO COMPLETO)

> Leggi anche “Villa Crespi: cosa si mangia e quanto si spende nel ristorante di Antonino Cannavacciuolo”

> Leggi anche “Cannavacciuolo Cafè e Bistrot: cosa si mangia e quanto si spende nel locale del giudice di MasterChef”

MasterChef 8 2019 | Jo Bastianich

“Ho scelto di dedicarmi a ciò che veramente mi interessa, lavorando duramente. Il resto credo sia storia”, dice di se stesso una delle stelle di Masterchef Joe Bastianich, che definisce quasi dickensiana la piega che ha preso la sua vita.

Nato il 17 settembre del 1968 a New York – figlio di Felice e Lidia, cuoca nata a Pola in Italia – Bastianich inizia a lavorare come lavapiatti nei ristoranti “Buonavia” e “Villaseconda” che i genitori possedevano nel Queens.

(QUI IL PROFILO COMPLETO)

> Leggi anche: “Ristorante Orsone: menù, prezzi e prenotazioni. Tutto sul locale di Bastianich in Friuli”

MasterChef 8 2019 | Bruno Barbieri

Cuoco, ristoratore, personaggio televisivo. Bruno Barbieri è senz’altro una figura eclettica e anche per questo è molto amato dal pubblico.

Conoscitore delle culture culinarie di diversi Paesi, è anche autore di numerosi libri.

Barbieri è lo chef italiano che ha conquistato in carriera il maggior numero di stelle Michelin: sette.

(QUI IL PROFILO COMPLETO)

>Leggi anche “Fourghetti Bistrot: cosa si mangia e quanto costa una cena nel ristorante di Bruno Barbieri”