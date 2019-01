Storia del nuovo cognome: confermata la seconda stagione de L’Amica geniale

L’Amica geniale 2 – La seconda stagione de L’Amica geniale si farà. A confermarlo è la Rai che, insieme anche ad Hbo, si è già messa al lavoro per la realizzazione del sequel della fortunata miniserie tratta dai romanzi della scrittrice Elena Ferrante.

L’arrivo sugli schermi di Storia del nuovo cognome – questo il titolo della seconda stagione – è previsto già per il 2019; il sequel prenderà spunto dal secondo libro della quadrilogia di romanzi della scrittrice dall’identità ancora ignota.

L’Amica geniale 2 | Trama e anticipazioni

Storia del nuovo cognome è, come già anticipato, il titolo del secondo capitolo della quadrilogia di romanzi di Elena Ferrante.

Ed è proprio su di esso che sarà basata la seconda stagione della serie Rai; se in questi primi otto episodi abbiamo seguito la nascita e lo sviluppo dell’amicizia tra le due protagoniste, prima bambine e poi adolescenti, con la seconda stagione vedremo Elena e Lila, ormai donne, avere a che fare con nuove vicende e difficoltà.

La miniserie riprenderà le storie dei personaggi proprio da dove le abbiamo lasciate: vedremo Lila, ormai maritata con Stefano Carracci a soli 17 anni, affrontare la dolorosa partenza dell’amica Elena per l’università. La ragazza infatti proseguirà gli studi, ma in un’altra città, e per la precisione a Pisa; anche lei, nel contempo, dovrà affrontare l’allontanamento dal rione e nuovi contesti in cui dovrà ambientarsi senza avere la spalla di Lila.

L’evoluzione delle loro vite, quindi, sempre raccontata dal punto di vista di Elena Greco, in questa seconda stagione le porterà spesso a stare lontane, ma le amiche continueranno comunque a spalleggiarsi pur vivendo esperienze e contesti profondamente diversi.