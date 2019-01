La verità | Singolo | Canzone | Vasco Rossi | Testo | Tour | Audio

Si intitola “La verità” il nuovo singolo di Vasco Rossi, uscito oggi (16 novembre 2018).

Scritta con Roberto Casini (batterista della prima band del cantante, già coautore di brani come “Va bene Va bene”, “Gabri”, “Senorita”, “Eh già” e “Sono Innocente”) e arrangiata da Celso Valli, “La verità” sarà accompagnata da una clip diretta dal regista Pepsy Romanoff.

Nuovo singolo presentato dall’artista con queste parole:

La verità fa male, la verità si sposa!

Sposi la verità oppure sposi la menzogna!

Sai da che parte stai?

La verità disturba sempre un po’ qualcosa..quando arriva..silenziosa..

..E non è vestita mai di rosa…Non è una signora!

Sei sicuro di volerla conoscere?

Di poterla sostenere o sopportare!! E se poi la verità fosse un errore?

La verità è del primo che lo sa? Di chi la dice…da duce?

La verità è la televisione? O Instagram o Facebook?

La verità è nei talk show, dove si cercano i colpevoli,

si ascoltano psicologi.

E ognuno sa chi è stato O chi sarà?

Queste sono le domande…tante…

che la canzone fa

Naturalmente non dà risposte,

unica cosa certa,

si finisce sempre per sposare

‘una’ verità!

A partire dal prossimo 23 novembre la canzone verrà pubblicata anche su 45 giri in edizione limitata (5000 copie).

Ecco l’audio del nuovo singolo di Vasco Rossi, “La verità”:

Di seguito il testo del nuovo singolo di Vasco Rossi, “La verità”:

Si imbosca tra le nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se ne va

Non mette in mostra i muscoli, non crede negli oroscopi

Non guarda i film già visti, lei, non ama la pubblicità

E tutti lì a discutere, e tutti a dire “Chi va là”

Si chiede la parola d’ordine,

Dov’è com’è si veste quanto costa che cos’è che faccia ha

La verità arriva quando vuole

La verità non ha bisogno mai di scuse

La verità fa male

La verità è che tutti possono sbagliare

Devi sapere da che parte stare

La verità fa male

Si cercano i colpevoli

Si ascoltano psicologi

Ognuno sa chi è stato o chi sarà

Si vietano gli alcolici, proibizionismi isterici

Vietato stare qui e stare là

E tutti pronti a crederci al primo che lo sa

Per continuare a chiedersi

Dov’è com’è si veste quanto costa che cos’è che faccia ha

La verità arriva silenziosa

La verità disturba sempre un po’ qualcosa

La verità è la televisione

La verità è che ce n0’è sempre una migliore

La verità può essere un migliore

La verità arriva sempre sola

La verità sì, la verità non ha bisogno mai di scuse

La verità non è una signora

La verità, la verità non è mai vestita di rosa

La verità non è neanche una cosa

La verità si sposa

La verità | Vasco Rossi | Tour

Vasco Rossi ha annunciato sei date per i prossimi 1, 2, 6, 7, 11 e 12 giugno allo stadio Meazza di San Siro, a Milano. Le prime quattro hanno già fatto registrare il tutto esaurito.

Dovrebbe poi arrivare nei prossimi giorni l’annuncio delle date di Cagliari, altra città in cui si esibirà il rocker.