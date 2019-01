La Befana vien di notte | Film Natale | Paola Cortellesi | Stefano Fresi

Esce nelle sale il 27 dicembre 2018 La Befana vien di notte, il nuovo film di Michele Soavi che vede protagonisti Paola Cortellesi e Stefano Fresi.

Si tratta di una favola di Natale scritta da Nicola Guaglianone, il quale ne firma soggetto e sceneggiatura; è una commedia frizzante e romantica distribuita da Universal Pictures, Lucky Red e Rai Cinema.

La Befana vien di notte | Trama

Il film racconta la storia di Paola, una maestra elementare che nasconde un magico segreto. Se di giorno è tra i banchi di scuola ad insegnare ai bambini, di notte si trasforma nella vecchietta più famosa al mondo: la Befana.

A ridosso del suo giorno da protagonista, il 6 gennaio, questa Befana decisamente rivisitata viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli, Mr Johnny. A quest’ultimo proprio la vecchietta avrebbe fatto passare, tanti anni prima, una brutta Epifania, anche se inavvertitamente.

Chi correrà in aiuto della maestra Paola? Proprio alcuni suoi alunni che, dopo aver assistito al rapimento e scoperto la sua doppia identità, decidono di montare in sella alle loro biciclette e andare in suo soccorso vivendo una straordinaria avventura.

La Befana vien di notte | Cast

Il cast del film è composto da, appunto, Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Odette Adado, Jasper Gonzales Cabal, Diego Delpiano, Robert Ganea, Francesco Mura, Cloe Romagnoli, Fausto Maria Sciarappa, Giovanni Calcagno, Giuseppe Lo Piccolo e Luca Avagliano.

La Befana vien di notte | Trailer

Ecco qui il trailer di La Befana vien di notte, disponibile nelle sale dal 27 dicembre 2018.