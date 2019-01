Amazon, arriva il nuovo Kindle per leggere anche in acqua

Oggi, 16 ottobre 2018, Amazon annuncia il nuovo Kindle Paperwhite, completamente riprogettato e caratterizzato da un design più sottile e leggero, con schermo a filo, e resistente all’acqua così da poter leggere ovunque ci si trovi.

Il nuovo Kindle Paperwhite offre uno spazio di archiviazione raddoppiato, grazie al quale è possibile conservare file di grandi dimensioni.

Il nuovo Kindle Paperwhite ha un display senza riflessi e la batteria che dura settimane. Il nuovo Kindle Paperwhite è disponibile in pre-ordine da oggi a 129,99 euro all’indirizzo www.amazon.it/kindlepaperwhite.

Le spedizioni inizieranno a partire dal 7 novembre.

“I clienti amano Kindle Paperwhite e siamo felici di aggiungere al nostro Kindle più popolare caratteristiche premium, come un design più sottile, più leggero con schermo a filo, ulteriore spazio di archiviazione e resistenza all’acqua”, dichiara Eric Saarnio, Head of Amazon Devices, Europe.

“Con il nuovo Kindle Paperwhite non è mai stato così facile immergersi in una storia, ovunque ci si trovi”.

Kindle Paperwhite: le caratteristiche

Il nuovo Kindle Paperwhite è caratterizzato da un design moderno e un elegante schermo a filo e da un retro fatto di materiale morbido che agevola la presa.

Si tratta del Kindle Paperwhite più sottile e leggero, con 8.18 mm di spessore e 182 grammi di peso – meno della metà di molti libri tascabili.

Lo schermo da 6 pollici ad alta risoluzione da 300 ppi presenta un testo nitido della stessa qualità tipografica della carta stampata.

Include inoltre cinque Led per una luce integrata regolabile, diffusa in modo uniforme che consente di non avere riflessi, anche alla luce diretta del sole.

Il nuovo Kindle Paperwhite è dotato inoltre di uno spazio di archiviazione raddoppiato. È disponibile sia nel formato da 8 GB, ovvero il doppio dell’archiviazione offerta dalla generazione precedente, in grado di contenere migliaia di titoli, sia in quello da 32GB, che consente di archiviare ancora più contenuti in file di grandi dimensioni

Kindle Paperwhite è resistente all’acqua

Il primo Kindle Paperwhite è resistente all’acqua ed è progettato sia per resistere a spruzzi d’acqua sulla spiaggia e a cadute accidentali nella vasca da bagno, nell’idromassaggio e in piscina. È dotato della certificazione IPX8 e può resistere a un’immersione in acqua dolce fino a due metri di profondità, per un massimo di 60 minuti.

Amazon ha introdotto inoltre una home aggiornata che rende più facile trovare il libro da leggere sulla base della cronologia di lettura, anche tra i titoli inclusi nell’abbonamento a Kindle Unlimited o Prime Reading, beneficio incluso per i clienti Amazon Prime.

La home aggiornata, così come la possibilità di salvare e accedere rapidamente alle impostazioni di lettura saranno fornite gratuitamente attraverso aggiornamenti over-the-air sul Kindle Paperwhite di sesta generazione (lanciato nel 2013) e sui dispositivi Kindle più recenti.

A differenza di tablet e smartphone, un Kindle non presenta riflessi, anche alla luce diretta del sole, né distrae il lettore con i social media, le e-mail, i messaggi o le notifiche.

Whispersync: salva e sincronizza l’ultima pagina letta, i segnalibri e le annotazioni su tutti i tuoi dispositivi e le tue applicazioni di lettura Kindle, per ricominciare dal punto in cui la lettura è stata interrotta.

Word Wise: disponibile per molti bestseller in inglese, Word Wise consente ai lettori di imparare più facilmente la lingua e comprendere anche i testi più complessi. Definizioni semplici e brevi appaiono automaticamente sopra le parole più difficili, in modo da proseguire la lettura con meno interruzioni.

Consultazione rapida: integra la definizione completa del dizionario con altre informazioni provenienti da Wikipedia.

Gli e-reader Kindle offrono accesso istantaneo al Kindle Store che, oltre a Kindle Unlimited, include:

La migliore selezione al mondo: milioni di libri, inclusi i bestseller più recenti e servizi come Prime Reading e Kindle Unlimited, entrambi in continua crescita.

Titoli in esclusiva per Kindle: più di 20.000 titoli in esclusiva digitale per Kindle.

Kindle Paperwhite: prezzi e disponibilità

Il nuovo Kindle Paperwhite è disponibile al prezzo di €129.99 per il modello da 8 GB e €159.99 per quello da 32 GB.

Il modello da 32 GB con connettività mobile gratuita è disponibile a €229.99. Tutti i modelli sono disponibili da oggi in pre-ordine.

Le spedizioni inizieranno a partire dal 7 novembre. I clienti possono acquistare anche una custodia che si richiude seguendo esattamente il profilo del nuovo Kindle Paperwhite.

La custodia si apre come la copertina di un libro, accendendo automaticamente il dispositivo quando viene aperta e spegnendolo automaticamente quando viene chiusa.

È disponibile in tre materiali con diversi colori: una cover in pelle grezza di alta qualità a €49.99; custodie in pelle, tutte a €39.99, nei colori nero, merlot, rosso e indigo purple; custodie resistenti all’acqua, tutte a €29.99, nei colori nero carbone, giallo canarino e blu marino.