ITALIA GOT TALENT 2019 – È pronto a ripartire uno degli show più amati dal pubblico televisivo: Italia’s Got Talent. Il programma, in onda su Tv8 in prima serata a partire da venerdì 11 gennaio 2019, si prevede quest’anno fortemente rinnovato rispetto alle passate edizioni.

Le novità più importanti riguardano la giuria, con due importanti new entry: Mara Maionchi, la discografica reduce dal grande successo di X-Factor che l’ha vista trionfare insieme al suo concorrente Anastasio, e la campionessa olimpica Federica Pellegrini.

Pellegrini debutta per la prima volta nel ruolo di giudice, e promette di portare al tavolo la grinta e la tenacia che la contraddistinguono.

Insieme alle due novità di questa edizione di Italia’s Got Talent, ci saranno due gradite conferme: Claudio Bisio e Frank Matano, al loro quarto anno nella giuria del talent targato Sky.

A condurre Lodovica Comello, pronta a mettere ordine tra i vari concorrenti che si esibiranno sul palco e a imbeccare i giudici al tavolo, chiamati a regalare con i loro commenti e la loro simpatia una sorta di spettacolo nello spettacolo.

Manca appena una settimana all’inizio della nuova edizione di Italia’s Got Talent, lo show targato Sky in onda da venerdì 11 gennaio 2019 in prima tv su Tv8 dalle 21.15.

Grande novità di questa stagione Federica Pellegrini e Mara Maionchi, che debutteranno nella giuria di IGT.

“È stato divertente, un po’ meno impegnativo di X-Factor perché lì non hai la responsabilità dei ragazzi”, ha raccontato Mara Maionchi.

“La Pellegrini è simpaticissima, gentile, molto piacevole. Con Bisio e Matano abbiamo fatto un po’ di casino, ma ci siamo divertiti”.

Italia Got Talent 2019 | Anticipazioni

Lo schema di Italia’s Got Talent è quello consolidato da tempo: tante esibizioni di genere diverso, dal canto al ballo, dalla magia alle acrobazie. Non c’è limite alla creatività. Chiunque può mettere in mostra il proprio talento, vero o presunto che sia. Spetterà ai giudici dare o meno il loro sì.

A disposizione dei concorrenti, come di consueto, i famosi cento secondi: poco più di un minuto e mezzo per convincere i quattro giudici e strappare almeno tre sì per poter passare alla fase successiva.

Confermato anche quest’anno il Golden Buzzer. Posto al centro del tavolo della giuria, il pulsante dorato è a disposizione dei quattro giudici che hanno la possibilità di schiacciarlo una sola volta per mandare un talento direttamente in finale.

Anche la conduttrice Lodovica Comello avrà a disposizione il suo golden buzzer: durante le semifinali potrà salvare un talento che rischia l’eliminazione, e spedirlo dritto alla finale.

Immancabile, poi, il buzzer rosso, con il quale ogni giudice può bocciare una performance non di suo gradimento: con quattro “buzzate” il concorrente viene automaticamente eliminato dalla gara.

Italia Got Talent 2019 | Puntate

La struttura di Italia’s Got Talent 2019 prevede sette puntate iniziali con tutto il meglio delle audizioni, poi due semifinali e infine la finale in diretta.

Le audizioni sono già state registrate ad Ancona, Vicenza e Milano. In questa fase il ruolo della conduttrice Lodovica Comello, confermata anche per questa edizione, è quello di accogliere i concorrenti nel backstage, gestire le loro emozioni pochi secondi prima di salire sul palco e interagire con parenti e amici dei talenti in gara.

Da questa prima fase rimarranno solo 28 concorrenti, che si giocheranno un posto per la finalissima nel corso delle due puntate dedicate alle semifinali di Roma.

Soltanto dieci di loro, poi, potranno accedere alla finale, a cui si aggiungeranno i cinque scelti dai giudici e dalla conduttrice con il Golden Buzzer. A decretare il vincitore dell’edizione 2019 di Italia’s Got Talent sarà il pubblico da casa con il suo televoto.

Italia Got Talent 2019 | Conduttrice | Lodovica Comello

La cantante e conduttrice è stata confermata per il terzo anno consecutivo al timone del programma che vedrà esibirsi sul palcoscenico concorrenti di ogni età per 100 secondi di tempo.

28 anni, ha ottenuto un grande successo di pubblico interpretando il ruolo di Francesca nella fiction Violetta.

Nel 2013 inizia una tournée, Violetta – Il concerto, in giro per la Spagna, l’Italia e l’America Latina. In quello stesso anno pubblica il suo primo singolo da solista, Universo.

Molto amata dal pubblico ispanico e sudamericano, ha pubblicato in tutto due album con Sony, diversi singoli come Todo el resto no cuenta, Il cielo non mi basta e il recente Run.

Artista poliedrica, ha fatto anche cinema, partecipando ai film Poveri ma ricchi e Poveri ma ricchissimi diretti da Fausto Brizzi.

In tv, oltre a Italia Got Talent ha condotto sempre su Tv8 Singing in the car e Kid’s Got Talent.

Da settembre 2018, conduce il programma ” A me mi piace” su Radio 105 in compagnia di Barty Colucci, Gibba e Claudio Cannizzaro.

Italia Got Talent 2019 | Giudici | Claudio Bisio

Attore, conduttore televisivo, comico. Sono tante le anima di Claudio Bisio, artista che non ha certo bisogno di presentazioni.

Nato a Novi Ligure, si trasferisce da bambino a Milano. Attivista di Avanguardia Operaia, alterna da ragazzo l’impegno politico con la passione per il teatro e incomincia a recitare al Centro sociale Leoncavallo.

I primi successi in televisione arrivano per lui negli anni Novanta, prima con le pubblicità, poi facendo parte del gruppo di comici del fortunatissimo Mai dire Gol, dove restano memorabili il personaggio quasi profetico del procuratore calcistico Micio, cinico e maneggione, e del “luminare” Dott. Imbruglia.

Il grande pubblico lo ricorda soprattutto per la conduzione di Zelig, a partire dal 1886 su Italia 1 e poi dal 2004 al 2012 su Canale 5.

Come attore, ha preso parte a numerosi film di successo, a partire da Sogno di una notte d’estate di Salvatores del 1983.

Altre pellicole degne di nota: Mediterraneo, Ex, Benvenuti al sud, Bar sport, Benvenuto presidente, Benvenuti al Nord.

Italia Got Talent 2019 | Giudici | Frank Matano

Classe 1989, nasce come youtuber e diventa famoso con i suoi scherzi telefonici. Originario di Santa Maria Capua Vetere da padre italiano e madre statunitense di genitori italiani, cresce e vive a Carinola.

Durante l’adolescenza studia lingue negli Stati Uniti diplomandosi alla Cranston High School East.

Inizia a fare tv con il programma le Iene nel 2009. Debutta al cinema nel 2013 con il film di Paolo Ruffini Fuga di cervelli. Dal 2015 è uno dei giudici di Italia’s Got Talent.

Nel 2016 conduce Le Iene insieme a Ilary Blasi e Giampaolo Morelli nella puntata domenicale.

Dal novembre 2017 insieme a Claudio Bisio conduce The Comedians, in onda su TV8.

Nel 2018 è protagonista del film Sono tornato, diretto da Luca Miniero. Sempre nel 2018 è protagonista di un altro film Tonno spiaggiato.

Italia Got Talent 2019 | Giudici | Mara Maionchi

Bolognese, classe 1941, è una nota produttrice discografica, oltre che un personaggio televisivo molto amato dal pubblico.

Inizia lavorando dal 1967 con la Ariston Records. Nel 1969 passa alla nuova casa fondata da Mogol e Lucio Battisti Numero Uno come addetta stampa.

Nel 1975 passa alla Ricordi come responsabile editoriale. Scopre in quegli anni Gianna Nannini.

Nel 1983 con il marito Alberto Salerno fonda la casa discografica Nisa. Tra i talenti lanciati sicuramente da citare Tiziano Ferro. Nel 2006, sempre ocn il marito, Maionchi fonda una nuova casa discografica, Non ho l’età.

Tanti i programmi a cui ha partecipato: dal 2008 è uno dei giudici delle prime quattro edizioni di X-Factor. Dal 2011 al 2013 prende parte al talent di Canale 5 Amici, condotto da Maria De Filippi.

Nel 2013 diventa caposquadra nella quarta edizione del talent show Io canto. Dal 2017 torna nella squadra di X-Factor come giudice.

Italia Got Talent 2019 | Giudici | Federica Pellegrini

La nuotatrice è alla sua prima esperienza da giudice di un talent show. Specializzata nello stile libero, è la primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400 m.

Ha partecipato a quattro Olimpiadi: la prima nel 2004 quando, solo sedicenne, conquistò la medaglia d’argento nei 200 m stile libero, divenendo la più giovane atleta italiana di sempre a salire su un podio olimpico individuale.

Quattro anni dopo, ai Giochi di Pechino, vinse in quella stessa gara la medaglia d’oro regalando all’Italia il primo successo olimpico femminile nella storia del nuoto.

Nata a Mirano nel 1988, ha vinto anche cinque ori ai Mondiali e ben sette agli Europei di nuoto.

Italia Got Talent 2019 | Concorrenti

Come di consueto, sul palco si esibiranno concorrenti di tutti i tipi.

Da un serafico pensionato piemontese campione mondiale di sollevamento pesi ad un coro che non canta ad un poeta acrobata che fa le sue evoluzioni su un foglio di carta; e ancora: ventilatori che danzano, pianoforti suonati con i piedi, animali giganti fatti di aria, ballerini che sfidano ritmi impossibili, conduttrici che spariscono.

Le Audizioni di Italia’s Got Talent – fa sapere la produzione del programma – hanno come prevedibile chiamato a raccolta tantissimi talenti provenienti da Nord a Sud: 37% i concorrenti provenienti dal Nord, 30% dal centro, 25% dal Sud, con la Lombardia tra le regioni più rappresentate.

Italia Got Talent 2019 | Streaming

Le puntate di Italia’s Got Talent sono trasmesse in chiaro in prima serata dalle 21.15 sul canale di proprietà di Sky Tv8, oltre che su Sky Uno.

Tv8 è disponibile in chiaro al tasto otto del digitale terrestre o in diretta streaming sul sito del canale.

Gli abbonati Sky possono seguire il programma in diretta su Sky Uno, anche in HD, e rivedere le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

