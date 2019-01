Le bizzarre partecipazioni di nozze: “Porta il cibo e metti i soldi in una busta chiusa”

Sposarsi è un onere troppo grande che non potete permettervi? Fate come una coppia australiana, che ha pensato bene di inviare ai suoi invitati una partecipazione di nozze decisamente bizzarra, in cui chiedeva che arrivassero al banchetto portandosi dietro il pranzo.

Un’idea geniale per divertirsi spendendo poco, decisamente poco. Anzi, probabilmente guadagnandoci, perché nella stessa partecipazione la simpatica coppia chiedevano anche di recapitare ai novelli sposi la famosa “busta” (=regalo in soldi).

La storia è stata raccontata da una delle invitate che, leggendo la partecipazione di nozze inviatagli dal cugino, ha pensato bene di spiattellare sui social la vicenda. Sulla sua pagina Facebook, la donna ha pubblicato la foto dell’invito al banchetto (rigorosamente scritto a mano, per risparmiare, ovvio) accompagnato da un commento: “Tutto questo è così poco carino”. Il post ha suscitato un dibattito infinito sull’opportunità o meno di fare richieste come quelle avanzate dalla coppia.

I due hanno espressamente chiesto agli invitati di infilare i soldi in una busta chiusa e di provvedere al cibo che avrebbero mangiato durante il ricevimento. Nello specifico, sull’invito c’era scritto che lei avrebbe dovuto portare insalata o dessert. Ad altri invitati, probabilmente, saranno state chieste altre portate. Questo perché, a quanto pare, partecipare ai buffet matrimoniali dall’altra parte del mondo non è una pratica così diffusa come da noi. Mentre quella di regalare soldi lo è.

La donna nei commenti ha risposto che nella sua famiglia, in occasioni del genere, alcuni si preoccupano di offrire il buffet, altri di chiedere che si condividano le spese (o addirittura le pietanze). Certo, scrive ancora l’invitata, non era mai successo che gli sposi lo chiedessero addirittura nelle partecipazioni di nozze.

Ovviamente il web si è sbizzarrito nelle risposte ilari: “Non organizzare una festa se non puoi permetterti di nutrire i tuoi ospiti. E se non puoi permetterti di dar da mangiare ai tuoi ospiti non chiedi loro di portare cibo e denaro”, scrive qualcuno; “Quindi vogliono i tuoi soldi e si aspettano che gli invitati organizzino la festa?”, commenta qualcun altro.