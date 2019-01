Guida Michelin 2019: tutti i premi e i nuovi ristoranti stellati

GUIDA MICHELIN 2019 – Michelin ha presentato la sua nuova guida dei migliori ristoranti italiani: nata nel 1956, festeggia la sua 64esima edizione.

E c’è un grande risultato da festeggiare: l’Italia infatti raggiunge il traguardo del decimo ‘Tre stelle’.

Mauro Uliassi, chef del ristorante di Senigallia che porta il suo nome, ottiene per il 2019 il più alto riconoscimento.

Il nostro paese diventa così il secondo più stellato del mondo.

Sorrisi anche per Enrico Bartolini – 6 stelle suddivise su 5 ristoranti – e Antonino Cannavacciulo – una stella per al suo Bistrot di Torino e una per il ristorante di Novara.

Guida Michelin 2019 | Le nuove stelle

Ed ecco le 29 nuove stelle premiate dalla Guida Michelin: