Golden Globe 2019 streaming e diretta tv: dove vedere la premiazione live

Golden Globe 2019 streaming | Diretta tv | Dove vedere la premiazione

GOLDEN GLOBE 2019 STREAMING – Grandissima attesa nel mondo del cinema e della televisione per l’assegnazione dei Golden Globe 2019, i premi assegnati ogni anno dai giornalisti della Hollywood Foreign Press Association, l’associazione della stampa internazionale.

La cerimonia di premiazione di quest’anno, prevista per il 6 gennaio 2019 (in Italia sarà già il 7), si tiene al Beverly Hills Hotel di Los Angeles, in California.

Ecco dove vedere la cerimonia in diretta tv e in streaming.

Golden Globe 2019 streaming | Diretta tv

Red carpet e cerimonia dei Golden Globe 2019 vengono trasmessi anche quest’anno da Sky Atlantic, a partire dall’una di notte. Per godersi lo spettacolo dunque occorre sintonizzarsi sul canale 110 di Sky.

Sul 111, invece, Sky Atlantic +1 trasmette con un ritardo di un’ora: dunque, chi vuole, può seguire la cerimonia su questo canale, ma a partire dalle due di notte.

Golden Globe 2019 streaming | Dove vederlo

La premiazione sarà visibile anche in streaming, tramite la piattaforma SkyGo, che consente agli abbonati Sky di poter vedere i contenuti su tablet, smartphone e pc con pochi clic e senza alcuna aggiunta al proprio abbonamento.

La sfilata degli attori e delle personalità di Hollywood sul red carpet sarà trasmessa in streaming, come ogni anno, anche sulla pagina ufficiale Facebook dei Golden Globe, a partire da mezzanotte (ora italiana).

Golden Globe 2019 streaming | Le nomination

I candidati all’edizione di quest’anno sono stati annunciati giovedì 6 dicembre 2018. A fare incetta di nomination sono stati soprattutto “A star is born“, il primo film alla regia di Bradley Cooper e con protagonista Lady Gaga, e “Vice”, pellicola basata sulla vita del vicepresidente americano (durante l’amministrazione di George W. Bush) Dick Cheney, interpretato da Christian Bale.

“Non posso credere di essere stata nominata come miglior attrice ai Golden Globe 2019”, è stato il commento a caldo di Lady Gaga, sui social. “Sono grata per tutte le nomination di A star is born, è stato un progetto davvero appassionante per tutti e siamo diventati una famiglia. Sono grata alla HFPA per il supporto. Grazie a tutti” ha concluso la popstar statunitense sui social.

Nessun film italiano in lista: “Dogman” di Matteo Garrone, con protagonista Marcello Fonte, non è riuscito infatti a entrare nella cinquina candidata alla statuetta di miglior film non in lingua inglese.

Per quanto riguarda le serie tv, ad accaparrarsi il maggior numero di nomination (quattro) è stata “American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace”.