FILM DA VEDERE 2019 – Nel 2019 il pubblico italiano può godersi tantissimi nuovi film al cinema. Molti titoli, italiani e stranieri, per tutti i gusti: dalla commedia all’horror, passando per i drammatici, i cartoni animati, i biopic e l’azione.

Dalle grandi firme agli emergenti, noi di TPI abbiamo scelto i 10 film da vedere nel 2019. Ecco quali sono le pellicole che non potete proprio perdervi.

FILM DA VEDERE 2019 | IL PRIMO RE

Un film di Matteo Rovere. Con Alessandro Borghi, Alessio Lapice, Fabrizio Rongione, Massimiliano Rossi, Tania Garribba, Michael Schermi, Max Malatesta, Vincenzo Pirrotta.

Uscita giovedì 31 gennaio 2019. Distribuzione: 01 Distribution.

La storia di Romolo e Remo. Due fratelli, soli, nell’uno la forza dell’altro, in un mondo antico e ostile sfideranno il volere implacabile degli Dei. Dal loro sangue nascerà una città, Roma, il più grande impero che la Storia ricordi.

FILM DA VEDERE 2019 | SUSPIRIA

Il nuovo film di Luca Guadagnino, che si avventura in un remake della celebre pellicola di Dario Argento. Con Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Lutz Ebersdorf, Jessica Harper, Chloë Grace Moretz, Sylvie Testud, Angela Winkler.

Data di uscita: martedì 1 gennaio 2019.

La giovane danzatrice americana Susie Bannion arriva nel 1977 a Berlino per un’audizione presso la famosissima compagnia di danza Helena Markos. Grazie al suo talento, riesce ad attrarre l’attenzione della famosa coreografa Madame Blanc e a conquistare il ruolo di prima ballerina. La sua collega Olga, spodestata dal ruolo, accusa le dirigenti di essere delle streghe. Susie e Madame Blanc sviluppano un legame sempre più stretto, che va al di là della danza. Nel frattempo un anziano psicoterapeuta cerca di scoprire i lati oscuri della compagnia.

FILM DA VEDERE 2019 | DUMBO

Un film di Tim Burton. Con Eva Green, Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton, Alan Arkin, Suan-Li Ong, Joseph Gatt, Sharon Rooney.

Uscita giovedì 28 marzo 2019. Distribuzione Walt Disney.

La storia dell’elefantino Dumbo, preso in giro per le sue grandi orecchie, che troverà il modo per riscattarsi e trovare la sua felicità.

CAPTIVE STATE

Un film di Rupert Wyatt. Con Vera Farmiga, Machine Gun Kelly, Madeline Brewer, John Goodman, Alan Ruck, Kevin J. O’Connor, James Ransone, Ben Daniels.

Uscita giovedì 28 marzo 2019. Distribuzione Adler Entertainment.

Una storia ambientata nel futuro per riflettere sullo stato di polizia, le minacce alle libertà civili e sul ruolo del dissenso all’interno di una società autoritaria.

A MANO DISARMATA

Un film di Claudio Bonivento. Con Claudia Gerini, Rodolfo Laganà, Maurizio Mattioli, Nini Salerno, Francesco Pannofino.

Uscita giovedì 4 aprile 2019. Distribuzione Eagle Pictures.

Claudia Gerini veste i panni della cronista di nera che dal 2013 vive sotto scorta a seguito delle minacce subite per le sue inchieste su Ostia – dove ancora vive, malgrado tutto, con le sue figlie – e lo strapotere del clan degli Spada. Il film è tratto dal libro autobiografico ‘A mano disarmat’a che dà il titolo al film.

ALADDIN

Un film di Guy Ritchie. Con Will Smith, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Billy Magnussen, Mena Massoud, Nasim Pedrad, Numan Acar, Navid Negahban.

Uscita mercoledì 22 maggio 2019. Distribuzione Walt Disney.

La versione live action della storia di Aladdin. Rispetto al film d’animazione verrà introdotto il nuovo personaggio del principe Anders.

FILM DA VEDERE 2019 | TOY STORY 4

Un film di John Lasseter, Josh Cooley. Con Tom Hanks, Tim Allen, Don Rickles, Annie Potts, Patricia Arquette, Joan Cusack, Kristen Schaal, Laurie Metcalf.

Uscita giovedì 27 giugno 2019. Distribuzione Walt Disney.

Dopo la partenza di Andy per il college, Woody, Buzz e compagni hanno trovato una nuova casa.

FILM DA VEDERE 2019 | IT: CAPITOLO 2

Un film di Andy Muschietti. Con Jessica Chastain, Bill Skarsgård, James McAvoy, Bill Hader, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Jaeden Lieberher, James Ransone.

Uscita giovedì 5 settembre 2019. Distribuzione Warner Bros Italia.

Ambientato 27 anni dopo, IT 2 segna la resa dei conti tra il Club dei Perdenti, ormai adulti, e il pagliaccio demoniaco Pennywise.

FILM DA VEDERE 2019 |FROZEN 2

Un film di Jennifer Lee, Chris Buck. Con Kristen Bell, Idina Menzel, Alan Tudyk, Evan Rachel Wood, Sterling K. Brown, Jonathan Groff, Josh Gad.

Uscita giovedì 12 dicembre 2019. Distribuzione Walt Disney.

Dopo il cortometraggio Frozen Fever, Jennifer Lee e Chris Buck dirigono il secondo capitolo del fortunato film d’animazione Disney.

FILM DA VEDERE 2019 | STAR WARS: EPISODE IX – BLACK DIAMOND

Un film di J.J. Abrams. Con Matt Smith, Lupita Nyong’o, Richard E. Grant, Mark Hamill, Billie Lourd, Oscar Isaac, Daisy Ridley, Domhnall Gleeson.

Uscita mercoledì 18 dicembre 2019. Distribuzione Walt Disney.

Il terzo capitolo della terza trilogia dedicata a Star Wars, iniziata nel 2015 da J.J. Abrams con Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della forza e proseguita nel 2017 con Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi jedi, diretto da Rian Johnson.

FILM DA VEDERE 2019 | AMICO DI SCORTA

Il nuovo film di Checco Zalone, il comico pugliese campione di incassi. Con Checco Zalone. Risate assicurate per un’altra commedia caratterizzata dall’umorismo graffiante di Zalone, che nei suoi film regala sempre un quadro completo di tutte le contraddizioni del nostro Paese.

Uscita 2019. Distribuzione Medusa.

Un comico napoletano si ritrova sotto scorta per aver offeso un boss della malavita. Il carabiniere milanese che lo protegge perde però il posto.

FILM DA VEDERE 2019 | SUICIDE SQUAD 2

Un film di James Gunn. Con Joel Kinnaman, Jared Leto, Dwayne Johnson, Margot Robbie, Will Smith, Karen Fukuhara, Joseph Oliveira.

Uscita 2019.

Sequel del primo film diretto da David Ayer in cui una squadra di supercattivi, fedeli a tutto tranne che alla legge dello Stato, è costretta a servire il governo in cambio di sanzioni più lievi.

FILM DA VEDERE 2019 | IL TRADITORE

Un film di Marco Bellocchio. Con Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane, Marco Gambino, Alessio Praticò, Gabriele Arena.

Uscita 2019. Distribuzione 01 Distribution.

La storia di Tommaso Buscetta, la cui famiglia fu interamente sterminata dai Corleonesi, suoi rivali mafiosi, che permise ai giudici Falcone e Borsellino, prima di cadere tragicamente per mano della mafia, di portare alla luce l’esistenza della struttura mafiosa di Cosa Nostra.

FILM DA VEDERE 2019 | ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

Un film di Quentin Tarantino. Con Margot Robbie, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Dakota Fanning, Timothy Olyphant, Al Pacino, Kurt Russell, Damian Lewis.

Uscita 2019. Distribuzione Warner Bros Italia.

Quentin Tarantino si esercita su uno dei casi criminali più celebri di fine anni Sessanta. Ispirato agli omicidi della setta di Charles Manson, il film racconta uno dei più sanguinari di questi delitti nel quale restò uccisa a Bel Air nel 1969 l’attrice Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, incinta di otto mesi.

CHIAMAMI CON IL TUO NOME 2

Un film di Luca Guadagnino. Con Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel.

Uscita 2019.

Elio e Oliver viaggiano negli Stati Uniti durante gli Anni Novanta.

SPACE JAM 2

Un film di Terence Nance. Con LeBron James, Eric Bauza, Spencer Macdonald, Duane Franke, Scott Yoshimoto. Ancora non ci sono i dettagli sulla trama del sequel di Space Jam (1996) dove recitò Michael Jordan.

Come attore protagonista è stato annunciato il cestista LeBron James che prende il posto di Michael Jordan. James insieme a molti altri del team NBA (National Basketball Association) si unisce ai Looney Tunes per questo sequel tanto atteso.

