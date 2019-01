Chiara Ferragni hot, nuda nella vasca da bagno alle Maldive

Continuano gli scatti hot dalla Maldive di Chiara Ferragni.

L’influencer è in viaggio col marito Fedez per una mini luna di miele alle Maldive e come di solito sta tenendo aggiornati i suoi follower attraverso i post su Instagram.

Qualche giorno fa ha augurato il buon anno con uno scatto “sognante” con lato b in primo piano ed ora ha messo in mostra, nuda e immersa nell’acqua, la sua vasca da bagno.

Qui abbiamo raccontato la cena subacquea di Chiara Ferragni e Fedez.

Su Instagram Chiara si è fatta riprendere dal marito mentre si fa il bagno, naturalmente nuda, nella vasca da bagno della sua lussuosa suite. Un cuore fatto di fiori e un vedo non vedo tra la schiuma e i petali.

Una vacanza quella della coppia che sembra essere stata da favola, dati anche i numerosi post romantici. Nell’ultimo c’è uno scatto che li ritrae abbracciati in mare, seguito dalla didascalia: “Magici giorni e notti con la mia metà. Nuotavamo col tramonto e ora ascoltiamo le nostre canzoni preferite su un divano con il vento che ci accarezza”.

Chiara Ferragni e Fedez sono alle Maldive per la loro luna di miele. Si sono sposati a Noto il 1 settembre del 2018, ma partono per il viaggio di nozze solo ora, concedendosi una settimana di amore e relax alle Maldive. Subito dopo le feste natalizie, i Ferragnez hanno deciso di dedicarsi del tempo per stare soli, volano ai tropici e lasciano a casa il piccolo Leone. Come qualsiasi cosa la coppia posti sui social, anche l’annuncio del viaggio di nozze in ritardo ha suscitato la reazione sui social dei fan.