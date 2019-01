Fabio Fazio | Carriera | Vita Privata | Curiosità | Stipendio | Biografia | Età

Fabio Fazio è un giornalista, autore e conduttore televisivo, noto soprattutto per aver presentato il varietà domenicale “Quelli che il Calcio” negli anni ’90, prima di approdare, in tempi più recenti, a “Che tempo che fa” al fianco della vulcanica Luciana Littizzetto.

Fazio ha anche presentato il Festival di Sanremo in più di un’occasione ed ha affiancato Roberto Saviano nel format di approfondimento culturale “Vieni Via con me”.

Carriera



Fazio nasce a Savona (Liguria) nel 1964. Nel 1983 consegue la laurea in Lettere presso l’Università di Genova presentando una tesi sugli elementi letterari nei testi dei cantautori italiani, sua grande passione.

Nello stesso anno, dopo aver preso parte ad un provino della Rai, esordisce in TV nel programma Pronto Raffaella, condotto da un’altra vulcanica showgirl e figura iconica della storia della televisione italiana: Raffaella Carrà.

Il vero successo però arriva nel 1993, quando scrive e conduce il variety sportivo “Quelli che il calcio”, trasmissione che lo consacrerà definitivamente agli occhi del grande pubblico come presentatore.

A novembre del 2010 conduce, insieme allo scrittore Roberto Saviano il programma “Vieni via con me” su Rai 3 che, nonostante l’enorme successo in termini di ascolti, susciterà anche numerose polemiche per presunte violazioni della par condicio.

Dal 2013 gli viene assegnata per la terza volta nella sua carriera la conduzione del Festival di Sanremo sempre in coppia con Luciana Littizzetto.

Tre anni dopo Fazio viene incaricato di presentare il remake di Rischiatutto, lo storico quiz degli anni 70 all’epoca condotto dal grande Mike Bongiorno.

Attualmente è alla guida del Talk Show “Che Tempo che Fa”, durante il quale intervista e dialoga con alcuni dei personaggi più importanti e influenti del mondo del cinema, dello spettacolo, della cultura, dello sport e della politica.

Vita Privata

Nel 1994 sposa Gioia Selis da cui ha due figli: Michele, nato esattamente 10 anni dopo (2004) e Caterina, venuta alla luce nel 2009.

Curiosità

Forse non tutti sanno che Fazio è anche un eccellente imitatore, talento che gli ha permesso di debuttare nel mondo dello spettacolo nel 1982, partecipando al programma radio Black Out.

Esilarante, in particolare, la sua performance a Sanremo 2013 dove imita magistralmente il celebre divulgatore scientifico Piero Angela in coppia con Neri Marcorè, che interpreta invece il figlio Alberto.

È un particolare estimatore del cantautore genovese Fabrizio De Andrè. Come racconta lui stesso in una vecchia intervista: “ricordo un concerto a Milano durante il suo ultimo tour. Ero presente in sala e lui a un certo punto mi ha salutato. Si è rivolto proprio a me. Non ci potevo credere. Mi ha salutato e poi ha aggiunto “orribile sampdoriano”. Purtroppo, tifava per il Genoa…”.

Fazio è infatti tifoso della Sampdoria.

Stipendio

I rumors legati al suo compenso gli hanno procurato numerose critiche in diverse occasioni, molte delle quali provenienti dal leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo. Nell’ottobre del 2013 il comico genovese ha infatti puntato il dito contro il cachet di Fazio che, all’epoca, come riporta il Corriere della Sera, ammontava a 5.400.000 euro in tre anni.