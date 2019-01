Ezio Greggio, primo Natale a casa dei genitori della fidanzata 26enne Romina Pierdomenico

EZIO GREGGIO FIDANZATA – Il celebre presentatore di Striscia la notizia Ezio Greggio si è fidanzato con la giovanissima modella Romina Pierdomenico. Lui 64 anni e lei 26 i due fanno ormai coppia fissa e, questo Natale, Ezio Greggio ha seguito la sua compagna a Vicoli, in provincia di Pescara, per conoscere i genitori e il resto della famiglia Pierdomenico.

A riportare la notizia è stato il quotidiano locale Il Centro che in un articolo racconta: “Una toccata e fuga a Vicoli per fare gli auguri di Natale a genitori e fratelli prima di partire, senza disdegnare una cena con i piatti tipici abruzzesi in un ristorante di Carpineto della Nora. Direzione Maldive per il noto attore comico e conduttore televisivo Ezio Greggio e per la sua nuova compagna Romina Pierdomenico, modella pescarese divenuta famosa nel 2012, quando arrivò al secondo posto nel concorso nazionale di Miss Italia”.

I due hanno iniziato a frequentarsi questa estate.

Il padre della modella in un’intervista ha dichiarato: “Era il mese di giugno quando io e mia moglie andammo a trovare Romina a Milano e ci disse che aveva iniziato una relazione con un uomo molto più grande di lei (Ezio Greggio, ndr). Mia figlia è una bravissima ragazza, e nel mondo scintillante e a volte spietato dello spettacolo che lei frequenta, un genitore non può che sperare che abbia accanto un uomo che la ami e la rispetti. Quando in seguito mia figlia ci fece conoscere Ezio, sinceramente non ce lo aspettavamo”, ha sottolineato.

“La sorpresa è stata enorme. Abbiamo conosciuto un uomo di sani principi e molto legato ai valori di umanità e rispetto che sono anche i nostri. Siamo felici della scelta di Romina, soprattutto perchè anche lei è felice”, ha concluso il papà di Romina Pierdomenico, la fidanzata di Ezio Greggio.