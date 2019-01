Europa League 2019 sedicesimi | Tutti gli accoppiamenti

EUROPA LEAGUE 2019 SEDICESIMI – Lunedì 17 dicembre 2018 i sorteggi dei sedicesimi di finale della Uefa Europa League 2018-2019. Di seguito tutti gli accoppiamenti:

Galatasaray-Benfica

Bate Borisov-Arsenal

Sporting-Villareal

Fenerbache-Zenit San Pietroburgo

LAZIO-Siviglia

Olympiacos-Dinamo Kiev

Rennes-Betis Siviglia

Celtic-Valencia

Shakhtar Donetsk-Entracht Francoforte

Malmoe-Chelsea

Zurigo-NAPOLI

Krasnodar-Bayer Leverkusen

Slavia Praga-Genk

Rapid Vienna-INTER

Club Brugge-Salisburgo

Viktoria Plzen-Dinamo Zagabria

Europa League streaming e diretta tv: ecco dove vederla

EUROPA LEAGUE STREAMING – Nuova stagione, nuova Europa League. La competizione europea per club, vinta lo scorso anno dall’Atletico Madrid, è pronta a ripartire.

Tre le italiane in corsa: la Lazio e le due retrocesse dalla Champions League, Napoli e Inter.

Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming l’Europa League 2018 2019 • Europa League 2018 2019 dove vederla

Dove vedere l’Europa League 2018 2019 in tv

L’Europa League 2018 2019, come nella passata stagione, sarà esclusiva Sky Sport. Probabile che alcune partite vengano trasmesse in chiaro e completamente gratis sul canale Tv 8.

Gli orari delle partite, in programma sempre di giovedì, saranno due: 18.55 e 21.00.

Europa League | Dove vederla in streaming

In streaming le partite della Uefa Europa League saranno visibili su Sky Go.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno le gare in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet, sempre che non preferiate vederla in un locale in compagnia di amici.

Molti siti, che propongono questi eventi dal vivo, sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD. Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

