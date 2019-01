I sei attesissimi concerti di Morricone per dire addio.

Un saluto in grande stile – Ennio Morricone dirigerà a Verona e Roma i ‘final concerts’. Sei appuntamenti a Roma e Verona, tra maggio e giugno: saranno l’ultima occasione in cui il Maestro riprodurrà le sue amate musiche prima di godersi una meritata pensione.

Tutte le date – I concerti sono parte del suo “60 Years of Music” World Tour, che celebra il 60/o anniversario della carriera del compositore e direttore d’orchestra e finora ha visto svolgersi più di 50 concerti in 35 città europee. Il maestro, 90 anni appena compiuti, sarà il 18 e 19 maggio all’Arena di Verona e poi il 15 e 16 giugno e il 21 e 22 giugno alle Terme di Caracalla a Roma.

I numeri – Oltre 650.000 appassionati hanno assistito ai concerti del tour dal 2016 ad oggi per vedere il maestro dirigere personalmente un’orchestra e un coro che portano più di 200 persone sul palco. Una delle particolarità di questi nuovi concerti sono le scalette differenti nelle varie serate.

Compleanni alternativi – Parlando del suo recente compleanno Morricone ha sottolineato: “Mi sento privilegiato ed emozionato a festeggiare il mio 90esimo compleanno così in salute. E’ una benedizione poter ancora dirigere i miei concerti in tante meravigliose città europee e sono grato per la generosità che il mio pubblico continua a dimostrarmi”.