DIETA MEDITERRANEA – È la dieta per eccellenza, stimata e conosciuta in tutto il mondo come una delle più salutari e adatte per perdere peso mangiando sano.

È il regime alimentare tipicamente diffuso in molti Paesi del bacino del Mediterraneo, come l’Italia, la Spagna e la Grecia.

Nella dieta mediterranea si privilegiano cereali, frutta, verdura, olio di oliva, mentre si fa un uso assai limitato di carni rosse, pesce, uova, legumi, latticini e dolci.

Dieta mediterranea | Storia

Si tratta di una dieta sviluppatasi nella seconda metà del Novecento e che nel 2010 è stata riconosciuta dall’UNESCO come bene protetto e inserito nella lista dei patrimoni orali e immateriali dell’umanità.

I primi studi risalgono agli anni Cinquanta, quando l’americano Ancel Keys si accorse che le popolazioni del bacino mediterraneo erano meno suscettibili ad alcune patologie rispetto agli statunitensi, in particolare malattie come cardiopatie e alcuni tumori.

Da queste rivelazioni nacque l’ipotesi che la dieta mediterranea aumentasse la longevità di chi la seguiva.

Keys, tornato in America, proseguì questi studi, monitorando per vent’anni dieta e condizioni di salute di 12mila persone di età compresa tra i 40 ed i 60 anni, residenti in diversi Paesi come Giappone, USA, Olanda, Jugoslavia, Finlandia e Italia.

Queste ricerche confermarono che la dieta mediterranea era adatta per ridurre le patologie tipiche della società del benessere.

Lo studioso americano riportò i risultati delle sue ricerche in un famoso libro, Eat well and stay well, the Mediterranean way, che fece conoscere al mondo i benefici di questa dieta.

Dieta mediterranea | Piramide alimentare

Per semplificare il tutto, è stata creata una piramide alimentare che graficamente mostra cosa e in che quantità mangiare.

Tra gli alimenti tipici della dieta mediterranea, l’abbondanza di frutta, verdura, ortaggi, pane e cereali, ma anche patate, noci e vari legumi.

Per seguire correttamente le prescrizioni di questo regime, bisogna prediligere frutta fresca di stagione, olio d’oliva e non eccedere con latticini, pesce, pollame, carni rosse e ovviamente bevande alcoliche.

A titolo esemplificativo, ad un uomo adulto occorrerebbero ogni giorno circa 2.500 calorie, di cui il 55-65% dovrebbe provenire da carboidrati, il 20-30% da lipidi e solo il 10-15% da proteine.

Dieta mediterranea | Settimanale

Seguendo la piramide alimentare sopra presentata, ci sono alcuni cibi da consumare giornalmente e altri settimanalmente.

Quelli da assumere quotidianamente sono tre porzioni di cereali non raffinati, come pasta, riso o pane, tre porzioni di frutta di stagione, due di latte e latticini.

Settimanalmente, invece, 5-6 porzioni di pesce, quattro di carni bianche e pollame, 3-4 di legumi, noci e olive, tre di patate, uova e dolci. La carne rossa è concessa quattro volte al mese.