Dieta Lemme | Cos’è | Esempio | Dimagrire | Menu

DIETA LEMME – Se n’è parlato e se ne parla ancora molto, anche grazie all’eco mediatica avuta dalla partecipazione a diverse trasmissioni televisive.

Stiamo parlando della dieta Lemme, che prende il nome dal suo ideatore, il farmacista Alberico Lemme. Il suo metodo è considerato da alcuni come innovativo, per altri invece è da considerarsi di fatto come una fregatura.

Si tratta più nello specifico di una filosofia alimentare, basata sul consumo esclusivo di carboidrati e proteine, mentre frutta, verdura, dolci e sale sono banditi.

Dieta Lemme | Come funziona

La dieta Lemme si suddivide in due fasi ben distinte: la prima serve a perdere peso fino a raggiungere quello forma.

La seconda fase prevede un regime alimentare di tre mesi per consolidare il peso forma raggiunto e non ingrassare. In questa fase vengono presi in considerazione l’orario dei pasti e l’indice glicemico dei cibi.

La dieta Lemme, infatti, pone molta attenzione sugli orari in cui si mangia.

Dieta Lemme | Menu

La colazione deve essere assunta entro le 9,30 del mattino, il pranzo tra le 12 e le 14 e la cena tra le 19 e le 21.

Inoltre è prevista uno spuntino tra le 10 e le 11 e una merenda tra le 16 e le 17 consistente in un limone a spicchi e thé.

Come accennato, i cibi da consumare sono pasta, carne e pesce, a volontà. Non sono importanti le quantità, infatti quello che la dieta considera è il valore biologico di questi piatti.

Si tratta, come è evidente, di un regime alimentare che privilegia i grassi e le proteine, mentre esclude quasi completamente dal menù la frutta e la verdura.

In particolare, i carboidrati (e quindi la pasta) vanno assunti sotto forma di pasta soltanto al mattino, poiché in questo modo vengono smaltiti meglio, mentre a pranzo e a cena vanno riservate le proteine di carne e pesce.

Una dieta che non è facile da seguire, vista la ripetitività degli alimenti da consumare.

Il dottor Lemme e la sua “filosofia alimentare” hanno fatto e fanno discutere.

Ha avuto una grande notorietà grazie alle ospitate televisive in programmi come Porta a porta e Domenica live di Barbara D’Urso.