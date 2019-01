Dieta 2019 | Consigli | Dieta mediterranea | Dieta per dimagrire | Dieta del gruppo sanguigno | Dieta del riso | Dieta senza glutine | Dieta del limone

DIETA 2019 – L’inizio del nuovo si caratterizza per tutti noi per una serie di buoni propositi da realizzare nel corso dei dodici mesi successivi.

Tra questi, il proposito di dimagrire. Ecco allora una serie di diete affidabili e credibili da poter seguire per rimettersi in forma.

> QUI TUTTE LE DIETE PER DIMAGRIRE VELOCEMENTE

Ricordiamo una cosa importante: questi sono consigli generici e a scopo informativo. Prima di intraprendere una qualsiasi dieta, infatti, occorre sempre consultare il proprio medico.

Evitate inoltre diete fai-da-te che potrebbero fare più male che bene.

Una dieta corretta deve essere equilibrata e sana, contenendo tutti i principali nutrienti e alimenti vari che servono al nostro corpo.

Diffidate quindi da quelle diete che non rappresentano un equilibrato sistema alimentare e calorico.

Dieta 2019 | Dieta mediterranea

Si tratta del regime alimentare tipico di alcuni Paesi del bacino del Mediterraneo, tra cui l’Italia, ma anche la Spagna o la Grecia.

Una dieta apprezzata a livello mondiale, tanto da essere riconosciuta nel 2010 dall’UNESCO come bene protetto e inserito nella lista dei patrimoni orali e immateriali dell’umanità.

Si tratta infatti di un regime alimentare capace di ridurre l’incidenza di malattie tipiche delle società più benestanti.

Tra gli alimenti tipici della dieta mediterranea, l’abbondanza di frutta, verdura, ortaggi, pane e cereali, ma anche patate, noci e vari legumi.

Per seguire correttamente le prescrizioni di questo regime, bisogna prediligere frutta fresca di stagione, olio d’oliva e non eccedere con latticini, pesce, pollame, carni rosse e ovviamente bevande alcoliche.

Per semplificare il tutto, è stata creata una piramide alimentare che graficamente mostra cosa e in che quantità mangiare.

A titolo esemplificativo, ad un uomo adulto occorrerebbero ogni giorno circa 2.500 calorie, di cui il 55-65% dovrebbe provenire da carboidrati, il 20-30% da lipidi e solo il 10-15% da proteine.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA DIETA MEDITERRANEA

Dieta 2019 | Dieta del riso

Una delle diete più sane e leggere, oggi molto in voga, e che consigliamo per il 2019 è la dieta del riso. Si tratta di un programma dimagrante in nove giorni, che promette di far perdere fino a cinque chili.

Il riso ha una forte capacità saziante, grazie all’alto contenuto di fibre e al fatto che assorbe molta acqua in fase di cottura.

In questo modo si evitano attacchi di fame notturni che mal si conciliano con un corretto regime alimentare. Tra le altre caratteristiche del riso, l’essere povero di sodio e il contenere poche calorie.

Tra le varietà di riso esistenti, quelle da preferire sono: riso venere, riso basmati, riso rosso, qualunque riso integrale e il riso selvaggio.

Chiaramente si può e si deve mangiare anche altro: frutta fresca, verdura, altri cereali, leguminose non in barattolo (fresche o secche) e pochi cibi proteici, come i formaggi magrissimi, il pesce e il petto di pollo.

Sono da escludere: sale, oli da condimento, burro, margarine, cibi grassi e alcolici.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA DIETA DEL RISO

Dieta 2019 | Dieta senza glutine

Come si evince chiaramente, questo tipo di dieta elimina tutti quegli alimenti che contengono il glutine, pasta e pane in primis.

Sono infatti soprattutto questi alimenti che causano l’ingrassamento in molte persone.

Si possono consumare alimenti con altri tipi di farine, di riso o di miglio, oltre all’uso di riso o quinoa. I risultati sono abbastanza veloci e facilmente visibili dal punto di vista estetico.

Dieta 2019 | Dieta del gruppo sanguigno

Una dieta fatta su misura per le caratteristiche di ciascun gruppo sanguigno, consigliando alimenti diversi secondo i vari gruppi di appartenenza.

In base al gruppo sanguigno, insomma, sono consigliati determinati cibi e lo sport da praticare.

Chi appartiene al gruppo sanguigno 0, per esempio, dovrebbe privilegiare la carne rossa e le verdure.

Dieta 2019 | Dieta del limone

Si tratta di un regime alimentare piuttosto rigido, ma che permette di perdere peso in poco tempo.

Prevede una prima fase di tre giorni, il cui scopo è prima di tutto depurare l’organismo come in una dieta detox, e una fase di sette giorni, con un menù studiato per far perdere almeno tre chili in una settimana.

Oltre al limone, prevede l’uso di pochi alimenti magri come pesce, carne bianca, verdure, frutti (soprattutto rossi) e frutta secca.