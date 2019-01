Cosa fai a Capodanno? | Film | Cinema | Trama | Cast | Trailer | VIDEO

Dal 15 novembre 2018 è nei cinema italiani “Cosa fai a Capodanno?”, black comedy diretta da Filippo Bologna, uno degli sceneggiatori di “Perfetti sconosciuti”.

Un film in cui i segreti hanno un peso fondamentale. Quando verranno a galla, infatti, il film esplode tra persone legate, pistole, colpi di scena, approcci lesbo, scambi di sguardi equivoci, tute in lattex e frustini.

Cosa fai a Capodanno? | Film | Cinema | Trailer | VIDEO

Cosa fai a Capodanno? | Film | Cinema | Trama

Ma di cosa parla “Cosa fai a Capodanno?”? Quattro coppie si danno appuntamento per passare la festa di fine anno in uno chalet in montagna, con l’obiettivo di passare la fatidica mezzanotte in un modo nuovo e originale: fare un’ammucchiata. Un’orgia.

“E’ un obiettivo a cui non arriveranno mai”, ha svelato Luca Argentero. “Saranno proprio gli incidenti che portano alla mezzanotte il tema portante della narrazione”, ha aggiunto.

Cosa fai a Capodanno? | Film | Cinema | Cast

Un film corale con un grande cast. Da Luca Argentero e Alessandro Haber a Isabella Ferrari, Vittoria Puccini, Riccardo Scamarcio e Ilenia Pastorelli.

“Se funzionano le commedie corali? Dipende molto dalla storia, se è buona e segue un’idea interessante allora è bello avere un gruppo di attori ben assortiti”, le parole di Argentero che ha poi proseguito: “A differenza di altre opere prime, qui non c’è alcun timore referenziale nell’uscire fuori dai parametri, Bologna spariglia le carte”.

“Il sesso è attraente per definizione – ha aggiunto -, nel film però è solo un motore che spinge i personaggi: la bravura di chi scrive è aver saputo anticipare il momento storico, la tirata di Alessandro Haber sull’immigraziome vista oggi è estremamente attuale, eppure è stata scritta un anno fa”.