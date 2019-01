Claudio Baglioni “Al Centro” | Tour | Date | Diretta Rai Uno | Orario | Scaletta | Brani | Show

Sabato 15 settembre 2018 alle ore 21,20 su Rai 1 è andato in onda “Al Centro. Una notte di note lunga 50 anni”, concerto all’Arena di Verona che celebra i 50 anni di carriera di Claudio Baglioni.

I telespettatori hanno assistito dai loro divani alla seconda delle tre date (14-15-16 settembre) in programma all’Arena, di fatto l’anticipo del Tour celebrativo di Baglioni, che partirà ufficialmente in ottobre e che ha già visto raddoppiare le date per i tanti sold-out.

Il cantante romano a febbraio prossimo tornerà a Sanremo per un altro Festival, dopo il successo dell’edizione 2018: “La squadra è a lavoro: stiamo ascoltando le canzoni della sezione Giovani”.

Claudio Baglioni “Al Centro” | Il palco

La filosofia alla base del tour – come nel suo Sanremo – è quella di mettere la musica al centro del progetto live. Come? Concretamente.

Per esempio il palco verrà posto al centro dei palazzetti e dell’Arena di Verona: un impegno scenografico notevole, che non è proprio una prima volta per Baglioni che già negli anni ’90, per la prima volta in Italia, mise il suo palco al centro degli stadi con il Tour Rosso.

Claudio Baglioni “Al Centro” | Scaletta | Brani

Al centro del concerto di Baglioni ci saranno tutti i suoi grandi successi.

Da Signora Lia, lato B del suo primo 45 giri pubblicato nel 1970, a Porta Portese; Da W l’Inghilterra per arrivare a Sabato Pomeriggio, Poster, Questo piccolo grande amore, E tu…, E tu come stai? E ancora: Strada facendo, Avrai, La vita è adesso, Mille giorni di te e di me, Io sono qui, Cuore di aliante, Con voi.

Nel cofanetto celebrativo (7 cd) Baglioni ha inserito 50 canzoni: chissà che non riesca a farle tutte magari con qualche medley.

Claudio Baglioni “Al Centro” | Show

Non solo musica. Lo spettacolo infatti prevede anche la danza con le coreografie che sono state affidate a Giuliano Peparini. La regia televisiva invece sarà di Duccio Forzano.

Claudio Baglioni “Al Centro” | Streaming e tv: dove vederlo | Radio

Il concerto andrà in onda alle ore 21.20 del 15 settembre 2018 su Rai 1 e Rai 1 HD (DTT, 501).

Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming su RaiPlay e in diretta radiofonica, con live su Rai Radio 2 e RaiPlay Radio.

Claudio Baglioni “Al Centro” | Tour | Date

Il tour, organizzato da F&P Group, sarà diviso in due parti: pre e post Sanremo 2019. Queste tutte le date in programma ad oggi:

16 e 17 ottobre: Nelson Mandela Forum di FIRENZE;

19, 20 e 21 ottobre: Pala Lottomatica di ROMA;

23 e 24 ottobre: Pala Prometeo di ANCONA;

26, 27 e 28 ottobre: Mediolanum Forum di MILANO;

30 ottobre: Pala Evangelisti di PERUGIA;

2, 3 e 4 novembre: Pal’Art Hotel di ACIREALE (CT);

6, 7 e 8 novembre: Pala Florio di BARI;

10 e 11 novembre: Pala Sele di EBOLI (SA);

13 e 14 novembre: Unipol Arena di BOLOGNA;

16 e 17 novembre: Kioene Arena di PADOVA;

20 e 21 novembre: Pala George di MONTICHIARI (BS);

23 e 24 novembre: Pala Alpitour di TORINO.

Poi dopo Sanremo 2019:

16 marzo: Modigliani Forum di LIVORNO

26 marzo: Palasport di REGGIO CALABRIA

2 aprile: Pala Rubini Alma Arena di TRIESTE

5 aprile: Forest National di BRUXELLES

7 aprile: Hallenstadion di ZURIGO

9 aprile: RDS Stadium di GENOVA

15 aprile: Palaverde di TREVISO

24 aprile: Nelson Mandela Forum di FIRENZE