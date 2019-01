L’arrivo del Natale, ogni anno, porta con sé nuove tendenze. Ma c’è un elemento – quasi una certezza – che non cambia mai: la programmazione dei film Disney in televisione. Per le feste natalizie – quelle del 2018 – la Rai ha fissato un fitto calendario.

La programmazione dei film Disney in tv | Natale 2018

Ad aprire le danze venerdì 21 dicembre, alle 21:20, sarà Maleficient su Rai 2. Il film, diretto da Robert Stromberg nel 2014, ha come protagonista Angelina Jolie nelle vesti di Malefica, la fata cattiva della Bella addormentata nel bosco. Il remake del classico Disney è stato introdotto dalla musica di Lana Del Rey.

Sabatto 22 dicembre, invece, sarà la volta di Rapunzel – L’intreccio della torre alle 21:10 su Rai 2. La pellicola, girata nel 2010 da Nathan Greno e Byron Howard, è stata realizzata con la tecnica del CGI (Computer-generated imagery). Alla base della storia c’è Raperonzolo, fiaba tedesca scritta dai fratelli Grimm. Il lungometraggio di animazione è il più costoso nella storia dei classici Disney.

Il giorno di Natale – il 25 dicembre – sarà trasmesso in televisione il classico per eccellenza, Biancaneve e i setti nani. Su Rai 1, alle 21:25, il film d’animazione risalente al 1937 e diretto da David Hand, tornerà sul piccolo schermo. Tratto dall’omonima fiaba dei fratelli Grimm, Biancaneve è stata la prima pellicola in cel animation (rodovetro) della storia del cinema e, soprattutto, il primo lungometraggio prodotto dalla Walt Disney Productions.

Il giorno di Santo Stefano – mercoledì 26 dicembre – su Rai 1, alle 21:25, ci sarà Cenerentola. Basato ancora una volta su una fiaba, ma stavolta di Charles Perrault, il film è datato 1950 e firmato da Wilfred Jackson, Hamilton Luske e Clyde Geronimi. Grazie a questo cartone animato fu consacrata ufficialmente la definizione “classico Disney”. Nel 2015 è stato realizzato un remake in live action con protagonisti Cate Blanchett (Lady Tremaine, la malvagia matrigna di Cenerentola) e Lily James (Cenerentola).

Giovedì 27 dicembre, allo stesso oraio e su Rai 1, ci sarà La bella addormentata nel bosco. Il lungometraggio d’animazione, del 1959 e diretto da Clyde Geronimi, Eric Larson, Wolfgang Reitherman e Les Clark, è tratto dalla Bella addormentata di Charles Perrault. Un remake è appunto Maleficient, il primo film ad inaugurare Natale 2018 in televisione.

Infine, ormai agli sgoccioli delle vacanze natalizie, sarà trasmesso Mary Poppins su Rai 1 venerdì 28 dicembre 2018. Risalente al 1964 – la regia è di Robert Stevenson – la pellicola è basata sulla serie di romanzi scritti da Pamela Lyndon Travers. Nel dicembre 2018 uscirà al cinema il sequel dal titolo Il ritorno di Mary Poppins diretto da Rob Marshall. Nel cast Emily Blunt nel ruolo di Mary Poppins.