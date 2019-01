Tutti i cinema di Roma | Dove sono | Trova | Programmazione | Contatti

Volete passare una serata al cinema ma non sapete in quale andare e cosa vedere? Di seguito tutti i cinema di Roma divisi per quartieri con i rispettivi indirizzi, numeri di telefono e la programmazione aggiornata: Cinema Roma sale

CENTRO STORICO

CINEMA ALCAZAR

Via Merry Del Val 14 – 065880099

CINEMA BARBERINI (5 sale)

P.za Barberini 24/25/26 – 064827707

CINEMA DEI PICCOLI SERA

Via della Pineta 15 – Villa Borghese -068553485

CINEMA FARNESE

P.za Campo de’ Fiori 56 – 066864395

CINEMA FIAMMA (3 sale)

Via L. Bissolati 47 – 064827100

CINEMA FILMSTUDIO (3 sale)

Via degli Orti D’Alibert 165 – 0670450394

CINEMA GREENWICH (3 sale)

Via G.B. Bodoni 53 – 065745825

CINEMA INTRASTEVERE (3 sale)

Vicolo Moroni 3/A – 065884230

CINEMA NUOVO OLIMPIA ( 2 sale)

Via in Lucina 16/B-16/G – 066861068

CINEMA NUOVO SACHER

Largo Ascianghi 1 – 065818116

CINEMA QUATTRO FONTANE (4 sale)

Via delle Quattro Fontane 23 – 064741515

CINEMA REALE (2 sale)

P.za Sonnino Sidney 7 – 065810234

CINEMA ROYAL (2 sale)

Via Emanuele Filiberto 175 – 0670474549

CINEMA TIBUR D’ESSAI (3 sale)

Via degli Etruschi 40 – 064957762

CINEMA WARNER VILLAGE MODERNO (5 sale)

P.za della Repubblica 45 – 0647779202

CINEMA JOLLY (6 sale)

Via Giano della Bella 4/6 – 0644232190

PARIOLI-TRIESTE

CINEMA ADMIRAL

P.za Verbano 5 – 068541195

CINEMA EUROPA

Corso di Italia 107/A – 0644249760

CINEMA EMPIRE

V.le Regina Margherita 29 – 068417719

CINEMA KING MULTISALA (2 sale)

Via Fogliano 37 – 0686206732

CINEMA LUX MULTISCREEN (9 sale)

Via Massaciuccoli, 39 – 0636298171

CINEMA MIGNON (2 sale)

Via Viterbo 11 – 068559493

CINEMA ROXY MULTISALA (4 sale)

Via Luciani 52 – 0636005606

CINEMA SAVOY (4 sale)

Via Bergamo 25 – 0685300948

PRATI

ADRIANO MULTISALA (12 Sale)

P.za Cavour 22 – 0636004988

CINEMA DORIA (3 sale)

Via Andrea Doria 52/60 – 0639721446

CINEMA EDEN ( 4 sale)

P.za Cola di Rienzo 74 – 063612449

CINEMA GIULIO CESARE

V.le Giulio Cesare 229 – 0639720795

CINEMA ALHAMBRA (3 sale)

Via Pier delle Vigne 4 – 0666012154

CASSIA-FLAMINIA

CINEMA CIAK (2 sale)

Via Cassia 692 – 0633251607

CINEMA ODEON MULTISCREEN (4 sale)

P.za Stefano Jacini 22 – 0636298171

TRIONFALE-MONTE MARIO

CINEMA ANDROMEDA (7sale)

Via Mattia Battistini 195 – 066142649

CINEMA STRAPLEX (12 sale)

Via della Lucchina 90 – 0630819887

CINAMA GALAXY (5 sale)

Via Pietro Maffi 10 – 0661662413

PRATI FISCALI-NUOVO SALARIO-MONTESACRO

CINEMA ANTARES (2 sale)

V.le Adriatico 15/21 – 068184388

CINEMA UGC CINE’ CITE’ PORTA DI ROMA (14 sale)

Via Alberto Lionello 201 . 06899788678

CINEMA NUOVO CINEMA AQUILA (3 sale)

Via l’Aquila 68 – 0670399408

CINEMA BROADWAY (3 sale)

Via dei Narcisi 36 – 062303408

TUSCOLANA

CINEMA ATLANTIC (7 sale)

Via Tuscolana 745 – 067610656

PORTUENSE-MAGLIANA

CINEMA WARNER VILLAGE PARCO DE’ MEDICI MULTISALA (18 sale)

Parco dei Medici – 06658551

CINEMA UCI CINEMAS MARCONI ( 8 sale)

Via Enrico Fermi 161 – 065565902

APPIA-COLOMBO

CINEMA AMBASSADE (3 sale)

Via Acc. degli Agiati 57/59 – 065408901

CINEMA MADISON (11 sale)

Via Gabriello Chiabrera 121 – 065417926

CINEMA MAESTOSO (5 sale)

Via Appia Nuova 416/418 – 06786086

CINEMA TRIANON (7 sale)

Via Muzio Scevola 99 – 067858158

CINEMA EURCINE (4 sale)

Via Liszt 32 – 065910986

CINEMA STARDUST VILLAGE (9 sale)

Via Di Decima 72 – 065291223

