Chi l’ha visto | News | Anticipazioni | Scomparsi ritrovati | Streaming e tv

Chi l’ha visto? è un programma televisivo dedicato alla ricerca di persone scomparse e ai misteri insoluti.

La trasmissione va in onda su Rai 3 il mercoledì in prima serata ed è condotta da Federica Sciarelli con la regia di Simonetta Morresi.

La prima puntata è andata in onda il 30 aprile 1989, ad oggi risulta essere il programma più longevo trasmesso su Rai 3, dopo Un giorno in pretura e Blob.

Chi l’ha visto 2018 | Conduttori

Dal 2004 alla conduzione di Chi l’ha Visto? c’è la giornalista ed ex conduttrice del Tg3 Federica Sciarelli. Dal 2009 è anche l’autrice della trasmissione.

Chi l’ha visto 2018 | Scomparsi | Scomparsi ritrovati

Nella trasmissione Chi l’ha visto si affrontano le inchieste su famosi fatti di cronaca italiana irrisolti.

Tra le storie più celebri trattate nel programma tv ci sono state: il massacro del Circeo, il rapimento di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, il caso del Mostro di Firenze, l’uccisione di Ilaria Alpi, le storie della Banda della Magliana, la ricerca dei latitanti di Cosa Nostra come Bernando Provenzano, fino alle più recenti inchieste su Yara Gambirasio, Sarah Scazzi e altri celebri omicidi.

Il programma nel 2011 ha vinto il Premio Regia Televisiva nella categoria Top Ten.

Chi l’ha visto 2018 | Anticipazioni 12 dicembre 2018

Chi l’ha visto? torna questa sera, 12 dicembre 2018, alle ore 21.15 su Rai 3. Lo storico programma focalizzerà la propria attenzione sulla misteriosa morte di Giada Anteghini, la ragazza di 27 anni, aggredita e uccisa nel sonno nella sua casa. A 14 anni dal delitto, giustizia non è ancora fatta per la vittima e per la sua famiglia.

Chi l’ha visto 2018 | Anticipazioni 5 dicembre 2018

Nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto?” in onda mercoledì 5 dicembre alle ore 21.15 su Rai3. Laura ha solo 17 anni, vive in provincia e da grande vuole fare la chef. Tutte le mattine va a Orvieto dove frequenta l’Istituto Alberghiero. Ma il giorno di San Valentino prende un treno per Roma e a casa non torna più. La sua vita si spegne al Policlinico dove finisce dopo un volo dal settimo piano di un palazzo vicino piazza Bologna. Ma che ci faceva li’ la piccola Laura? Chi conosceva in quel palazzo? Si archivia il caso come suicidio, ma sono molti i punti oscuri di questa storia.

Chi l’ha visto 2018 | Rai Replay | Dove vederlo, streaming

Il programma si può vedere il mercoledì in prima serata su Rai 3, nel caso in cui vi foste persi la puntata è possibile rivederla collegandosi al sito di Rai.Tv, selezionando la sezione Rai Replay ricca di repliche dei programmi in onda sulle reti Rai.