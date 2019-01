Checco Zalone: carriera, vita privata e curiosità sul comico italiano campione di incassi

Checco Zalone Carriera | Chi è | Attore | Comico | Regista | Vita privata | Zelig | Social

Il suo ultimo film, “Quo vado”, ha incassato 7 milioni di euro nelle prime 24 ore. E nella classifica dei film più visti in Italia è secondo solo ad “Avatar”. In pochi anni, Checco Zalone si è guadagnato sul campo il titolo di autentico re della commedia italiana.

Solo lui, con un numero relativamente basso di film all’attivo (solo 4), è riuscito a incassare oltre 170 milioni di euro. Ma Zalone, nato a Bari il 3 giugno del 1997, non è solo un attore. Nasce come comico, musicista e cantautore, si specializza come sceneggiatore e regista, all’occorrenza è anche presentatore. In una sola parola: un artista completo.

Checco Zalone | Gli inizi a Zelig

Luca Pasquale Medici (questo il suo nome di battesimo) si appassiona alla musica spulciando tra le collezioni del padre, un agente farmaceutico pugliese. Chi lo conosce racconta che fin da giovane, in famiglia, mostra tutte le sue qualità di intrattenitore e imitatore.

Nonostante nei primi anni di carriera giochi il ruolo di artista scapestrato e sgrammaticato, in realtà ha una profonda preparazione musicale. Fin da giovane Zalone studia canto e si diverte anche a fondare una rock band specializzato in cover di grandi artisti.

>QUI ZALONE E LA BUFALA SULLA SUA MORTE

Prima di tentare la carriera nel mondo dello spettacolo, Zalone si laurea in giurisprudenza e per qualche anno lavora come rappresentante per l’Amuchina. Nel tempo libero, però, non rinuncia alla sua passione da cabarettista, ruolo che svolge in diversi locali della sua regione.

Il 2005 è l’anno della svolta: prima la chiamata di “Zelig Off”, il programma comico della Mediaset dedicato ai talenti emergenti e in onda in seconda serata. In poco tempo si prende anche il prime time: l’anno dopo infatti entra a far parte della scuderia di “Zelig”.

La grande notorietà arriva nel 2006, grazie a una delle sue comiche canzoni, dedicata alla Nazionale italiana di calcio: “Siamo una squadra fortissimi” diventa un vero tormentone, oltre che un portafortuna per gli azzurri, che in quell’estate vincono i Mondiali in Germania.

Checco Zalone attore

Assieme alla notorietà cresce anche l’ambizione dell’artista pugliese, a cui il solo ruolo di comico inizia a star stretto. Nel 2009 arriva perciò l’esordio al cinema: la sua commedia “Cado dalle nubi” ottiene subito un grande successo, forse anche inaspettato.

Il cinema diventa dunque la nuova “casa” di Zalone, che lascia Zelig anche per dedicarsi a nuovi film. Nel 2011 arriva infatti “Che bella giornata”, seconda pellicola del comico barese che diventa il terzo film di sempre ad aver incassato di più in Italia dopo “Avatar” e “Titanic” (e meglio de “La vita è bella”).

Da allora è un continuo migliorare i propri record: “Sole a catinelle” del 2013 e “Quo vado” tre anni dopo confermano l’abilità di Zalone nel confezionare pellicole che catturano l’attenzione del grande pubblico.

Checco Zalone musicista

Artista poliedrico, Zalone incide sei album musicali, con alcuni singoli (come appunto “Siamo una squadra fortissimi”) che raggiungono ottimi risultati nelle classifiche dei brani più ascoltati.

All’interno dei suoi dischi sono presenti anche molte cover, in chiave comica, di canzoni di altri artisti, oltre che imitazioni di diversi personaggi del mondo dello spettacolo come Giuliano Sangiorgi, Vasco Rossi, Jovanotti e Giovanni Allevi.

Checco Zalone e il significato del suo nome d’arte

Il suo nome d’arte ha un significato molto particolare, che deriva dal dialetto barese. Dalle parti di Zalone, infatti, l’espressione “Che cozzalone” è un modo per dire di una persona che è un tamarro.

Una scelta che, visto il personaggio che si è costruito, risulta super azzeccata.

Checco Zalone | Vita privata

Checco Zalone ha una fidanzata storica, Mariangela Eboli. Il loro primo incontro avviene in un locale dove lei lavorava come animatrice e lui come cantante di piano-bar. Dalla loro unione nasce una bambina, Gaia.

In due dei suoi film, Zalone sceglie di far fare una piccola comparsa alla compagna. I due non si sono ancora sposati.

Una curiosità dal passato di Zalone arriva dalla bocca dell’attrice e conduttrice Bianca Guaccero, che è stata corteggiata a lungo dal comico ai tempi del liceo. Zalone, però, non ha avuto alcuna chance.

Checco Zalone | Social

Zalone è molto attivo su Facebook, dove vanta 2 milioni e mezzo di follower (qui il profilo ufficiale).