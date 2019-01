La Casa di Carta 3 a Firenze: fan in delirio in piazza Duomo

Mattinata di caos a Firenze, dove i fan della serie tv La Casa di Carta si sono ritrovati per assistere alle riprese di alcune scene. Piazza Duomo è stata così invasa da centinaia di persone pronte a immortalare con i loro smartphone i protagonisti della fortunata serie firmata da Netflix.

Per un solo giorno, venerdì 4 gennaio, la città si è trasformata nel palcoscenico di uno dei nuovi episodi della prossima stagione de La Casa di Carta.

Così gli appassionati della serie hanno potuto guardare (da lontano) Alvaro Morte, che nella prima stagione interpreta “Il Professore”, la testa dietro al colpo alla zecca di Madrid, attorno al quale si snoda l’intera serie.

Ma a Firenze Alvaro Morte non era solo: con lui anche Pedro Alonso, che abbiamo visto nei panni del personaggio di Berlino. E infatti in piazza Duomo, tra il Battistero e la cattedrale, le macchine da presa hanno girato proprio la scena dell’incontro tra i due protagonisti.

La troupe ha iniziato a lavorare da poco dopo l’alba, ma le riprese vere e proprie sono iniziate attorno alle 9.30. Il freddo non ha aiutato e gli attori sono stati costretti a ricorrere a tazze di caffè e coperte per difendersi dal gelo fiorentino nelle pause tra un ciak e l’altro.

A ritrovarsi in piazza Duomo non sono stati solo i fan fiorentini. I sostenitori del La Casa di Carta da ogni parte di Italia si sono prima ritrovati sui vari gruppi e pagine Facebook e poi fisicamente a Firenze. Pare che tra di loro girassero addirittura dei “tagliandini” per riconoscersi in mezzo alla folla.

