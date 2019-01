Cartabianca | Rai 3 | Bianca Berlinguer | Anticipazioni | Ospiti | Streaming tv

Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo. Questa è Cartabianca, il programma tv di Rai 3 in onda tutti i martedì sera in prima serata (21,15).

Programma che, ormai da febbraio 2017, duella con “DiMartedì“, in onda su La7.

Cartabianca | Anticipazioni | Puntata 4 dicembre 2018

Anche in questa puntata la conduttrice Bianca Berlinguer intervisterà ospiti di spicco della politica e della società civile. Presenti poi gli ospiti fissi come Mauro Corona, opinionista che spesso ha creato polemiche.

Cartabianca | Anticipazioni | Puntata 20 novembre 2018

Lo scrittore, alpinista e artista Mauro Corona, ospite fisso del programma, analizzerà un tema a sua scelta. Si parlerà poi dell’attualità politica ma non solo con diversi ospiti che prenderanno parte al programma condotto da Bianca Berlinguer.

Cartabianca | Anticipazioni | Puntata 13 novembre 2018

In studio Maria Elena Boschi, Giovanni Toti, Mario Giordano, Alessandra Moretti, Luca Carabetta.

Ospite speciale Al Bano.

Il commento dei fatti della settimana affidato allo scrittore Mauro Corona.

Cartabianca | Anticipazioni | Puntata 6 novembre 2018

Lo scrittore, alpinista e artista Mauro Corona, ospite fisso del programma, analizzerà il tema della conservazione della lingua italiana. Tra gli ospiti Marco Minniti del PD che parlerà anche della sua candidatura a Segretario del Partito Democratico

Cartabianca | Anticipazioni | Puntata 30 ottobre 2018

Prenderanno parte alla puntata: Marco Minniti, Partito Democratico; Claudio Borghi, Lega; Laura Boldrini, Liberi e Uguali; Maurizio Gasparri, Forza Italia; i giornalisti Peter Gomez, direttore del Fattoquotidiano.it, Beppe Severgnini, direttore di Sette del Corriere della sera, Marco Tarquinio direttore di Avvenire, Mario Giordano di Mediaset.

Presente poi, come sempre, lo scrittore e alpinista Mauro Corona.

Cartabianca | Anticipazioni | Puntata 23 ottobre 2018

Al centro della puntata i fatti della settimana, la politica e tanto altro. Si parlerà sopratutto della quinta edizione di Italia a 5 Stelle, il meeting pentastellato svoltosi domenica scorsa con il tanto discusso intervento di Beppe Grillo. Poi ancora: decreto fiscale, pensioni, l’intesa Di Maio-Salvini e il caso Cucchi.

Tra gli ospiti l’alpinista Mauro Corona, il filosofo Massimo Cacciari e i giornalisti Mario Giordano e Maurizio Belpietro.

Cartabianca | Streaming tv

Le puntate di Cartabianca vanno in onda tutti i martedì sera in prima serata (ore 21,15) su Rai 3.

Le puntate sono visibili in streaming gratis tramite la sezione dirette di RaiPlay.

Sempre su RaiPlay, grazie al servizio on demand, è possibile recuperare le vecchie puntate.

Cartabianca | Social

Il programma utilizza una pagina Facebook, un profilo Twitter e uno Instagram per interagire con i propri telespettatori. Ecco i link:

Facebook

Twitter

Instagram