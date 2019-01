Bonus Renzi 2019 80 euro | Che fine farà il Bonus Renzi di 80 euro con la nuova legge di Bilancio?

Il bonus erogato in busta paga è stato introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 66/2014 ed è stato confermato a regime dalla Legge di Stabilità 2015.

Il Bonus di 80 euro è rivolto ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore ai 26 mila euro.

Il governo giallo-verde aveva inizialmente parlato di “riordino tecnico” o di – addirittura – abolizione. Un’altra ipotesi aperta era poi quella di non far più comparire il bonus in busta paga, ma di renderlo riduzione fiscale. Alla fine, a meno di ulteriori cambi, è proprio quest’ultima l’opzione ad essere presa in considerazione per essere inserita nella legge di Bilancio.

Bonus Renzi 2019: che cosa cambia

Il bonus Renzi potrebbe dunque diventare una detrazione d’imposta anziché un beneficio economico erogato in busta paga; l’ipotesi, contemplata già da qualche tempo, sembrerebbe andare in porto, anche se bisogna attendere l’approvazione definitiva del testo della manovra.

Anche questa modifica viene pensata in ottica di risparmio, al fine cioè di recuperare risorse per poter finanziare le riforme – come Quota 100 e reddito di cittadinanza – tanto volute dal governo Conte.

Diventando una detrazione fiscale, il bonus introdotto dall’ex premier Matteo Renzi potrà quindi portare benefici a livello di tasse da pagare – per chi lo percepisce – sui propri redditi. Al vaglio, inoltre, l’ipotesi di eliminare la sua restituzione in caso di superamento del tetto di reddito previsto – e ad oggi pari a 26 mila euro.

Bonus Renzi 2019: che cos’è e chi ne ha diritto

Il cosiddetto Bonus Renzi è un credito Irpef riconosciuto dal datore di lavoro al lavoratore dipendente o assimilato direttamente in busta paga e senza il bisogno di presentare alcuna domanda.

La normativa prevede infatti che il credito sia riconosciuto in via automatica, senza attendere la richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari. Occorre quindi solo essere in possesso dei requisiti (tipo di reddito, sussistenza di IRPEF a debito in seguito alle detrazioni da lavoro dipendente, limiti di reddito).