Best in Travel 2019: la classifica di Lonely Planet. Paesi, regioni e città: ecco le più belle mete turistiche

BEST IN TRAVEL 2019 – Torna la classifica di Lonely Planet con le più belle mete turistiche del mondo.

Ecco Best in Travel 2019 con tre diverse top ten: i paesi, le regioni e le città.

Sorride l’Italia che primeggia con il Piemonte, premiata come miglior regione del 2019. La motivazione:

“Questo angolo nord-occidentale dell’Italia senza sbocco sul mare – ex roccaforte dei Savoia, crogiolo tricolore e potenza industriale del XX secolo – è abile nel giocare coi suoi punti di forza, ma non sempre è così bravo a vendere i suoi considerevoli talenti ai turisti. Tuttavia, grazie all’arte contemporanea e alla musica elettronica di Torino, allo speciale autoritratto di Leonardo da Vinci della Biblioteca Reale, ai sentieri alpini più remoti e all’insieme di paesi e valli squisitamente bucoliche che offrono probabilmente i migliori rossi (vino) e i migliori bianchi (tartufi) d’Italia, il Piemonte potrebbe non rimanere un segreto solo per i viaggiatori più esperti e buongustai”.

Best in Travel 2019 | TOP 10 PAESI

Sri Lanka Germania Zimbabwe Panama Kirghizistan Giordania Indonesia Bielorussia Sao Tomé Principe e Belize

Best in Travel 2019 | TOP 10 REGIONI

Piemonte (Italia) Catskills (Usa) Nord del Perù Red Centre (Australia) Highlands (Scozia) Estremo Oriente russo Gujarat (India) Manitoba (Canada) Normandia (Francia) Valle del Elqui (Cile)

Alle 12.30 ci vediamo al Museo del Cinema di #Torino per la conferenza stampa di #BestinTravel pic.twitter.com/YrwlzRZfcU — Lonely Planet Italia (@lonelyplanet_it) 23 ottobre 2018

Best in Travel 2019 | TOP 10 CITTÀ

Copenaghen (Danimarca) Shenzen (Cina) Novi Sad (Serbia) Miami (Usa) Kathmandu (Nepal) Città del Messico Dakar (Senegal) Seattle (Usa) Zara (Croazia) Meknes (Marocco)

La nuova guida di Tripadvisor esce in libreria il 25 ottobre 2018 al costo di 15 euro (216 pagine).