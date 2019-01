Barbara D’Urso | Carriera | Vita Privata | Figli | Fidanzato | Biografia

Barbara D’Urso è nata a Napoli il 7 maggio 1957 èd è nota soprattutto come conduttrice di programmi di infotainment, come ad esempio Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Il Grande Fratello e Domenica Live.

Barbara D’Urso | Carriera

La carriera in tv di Barbara d’Urso inizia alla fine degli anni Settanta quando, poco più che ventenne, partecipa ad alcune produzioni della nascente Telemilano 58 (la futura Canale 5, dove debutta nel 2003) e alla trasmissione di Rai 2 Stryx. Nel decennio successivo, parallelamente all’attività di presentatrice, si mette in gioco anche come attrice, prendendo parte a diversi film per il piccolo e grande schermo.

Ha condotto per diverse edizioni il Grande Fratello, ma anche reality show, spettacoli di intrattenimento, infotainment e gossip.

Nella stagione 2018-2019 ha ripreso per l’undicesimo anno consecutivo la conduzione di Pomeriggio 5 e per il settimo quella di Domenica Live.

Barbara D’Urso | Vita privata

Dalla relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi (durata dal 1982 al 1993) sono nati i suoi due figli, Giammauro (1986) ed Emanuele (1988). Nel settembre 2002 si è poi sposata con il ballerino Michele Carfora, dal quale è separata dal 2006. I due hanno poi divorziato nel 2008.

Durante una puntata di Pomeriggio Cinque, stuzzicata da Mara Venier sulla sua vita sentimentale e sull’esistenza di un presunto fidanzato, avrebbe risposto: «ma cosa dici?», accennando però un sorrisetto imbarazzato.

Come riporta il quotidiano Leggo, infatti, pare che Barbara abbia trascorso parte delle sue vacanze con Alberto Mezzetti, ex concorrente del reality da lei condotto, con il quale sarebbe anche andata a cena dopo una scommessa fatta in diretta. Alberto non ha mai nascosto la sua debolezza per la D’Urso. Un debole che, a quanto pare, anche la showgirl sembra ricambiare.

Barbara D’Urso | Controversie

Nel corso degli anni Barbara D’Urso è stata anche al centro di alcune controversie, come quella legata al “processo Ruby” – in cui la D’Urso è stata coinvolta come testimone – e quella legata all’esercizio abusivo della professione giornalistica.

Il Presidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, Enzo Iacopino, ha infatti condotto una lunga battaglia per denunciare la “spettacolarizzazione della vita e del dolore delle persone” secondo lui spesso ostentata nel corso dei suoi programmi, sottolineando la sacralità e la delicatezza del ruolo degli operatori dell’informazione.

Il GIP del Tribunale di Monza ha poi dato ragione alla conduttrice, rigettando le accuse rivolte contro di lei da Iacopino, come riporta il quotidiano torinese La Stampa.

Barbara D’Urso | Social

Barbara D’Urso è molto attiva sui social network, soprattutto su Facebook e Instagram, dove conta oltre 1 milione di follower.