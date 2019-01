Ascolti tv mercoledì 2 gennaio – Ottimo risultato d’ascolto per Rai 1 nella serata di ieri con Basta un paio di baffi, film per il ciclo Purché finisca bene, che ha totalizzato 5 milioni 52mila spettatori, pari a uno share del 21,7%.

Discreto risultato anche per il film in prima tv su Canale 5 Collateral Beauty, che ha raccolto 2 milioni 217mila spettatori, pari al 9,7% di share. Raggiunge il 5,9%, invece, Pixels su Rai 2 con 1 milione 457mila telespettatori.

Un grande classico del cinema italiano, Chiedimi se sono felice, è stato preferito da 1 milione 557mila spettatori, regalando a Italia 1 uno share del 6,7%.

Buon risultato anche per Rai 3 che con Cinderella raccoglie davanti al video 1 milione 488mila persone, con uno share del 6,2%.

Va appena sopra il milione di spettatori e uno share del 5,2% il nuovo appuntamento con #CR4 – la Repubblica delle donne di Chiambretti.

Su La 7 I Quattro Figli di Katie Elder ha registrato 850mila spettatori e uno share del 3,7%. Su Tv8 Mister Chocolat segna 377mila spettatori con l’1,6%. Sul Nove Prospettive di un Delitto ha raccolto 559mila spettatori con il 2,3%.

Su Rai 4 American Ultra registra 480mila spettatori con l’1,9%. Su Rai Premium Isabel è stato visto da 251mila spettatori e l’1,1%. Su La 5Hunger Games – Il Canto della Rivolta haraccolto 170mila spettatori e lo 0,7%.

Totalizza 5 milioni 535mila spettatori il game show di Rai 1 I soliti ignoti, condotto da Amadeus (21,5%).

Battuta la concorrenza di Striscia la notizia, che raggiunge nella puntata del 2 gennaio 4 milioni 501mila spettatori, pari al 17,5% di share.

La storica fiction Un posto al sole su Rai 3 è stata scelta da 1 milione 973mila persone.

Nel preserale, buoni ascolti per l’Eredità su Rai 1 con Flavio Insinna che ha totalizzato un ascolto di 5 milioni 135mila spettatori (24,5%).

Battuta la concorrenza di The Wall su Canale 5 che si ferma al 19,9% di share con 4 milioni 98mila spettatori.

