Arsenal Chelsea streaming e diretta tv: ecco dove vedere il derby di Londra | Premier League

ARSENAL CHELSEA STREAMING – E’ tempo di derby in Premier League. Sabato 19 gennaio 2019 alle ore 18,30 (italiane) Arsenal e Chelsea scendono in campo allo stadio Emirates di Londra per la 23esima giornata della Premier League 2018-2019.

Partita importantissima per entrambe le squadre alla ricerca di un posto in Champions League: da una parte i padroni di casa, i Gunners di Emery; dall’altra i Blues di Maurizio Sarri. Chi avrà la meglio? Chi conquisterà i tre punti e la supremazia cittadina?

Ma veniamo alla partita: dove vedere Arsenal Chelsea? Sky Sport o Dazn? In streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Arsenal Chelsea streaming | Dove vederla in tv

La gara Arsenal Chelsea sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare Sky Sport

Come al solito, ampio pre e post partita.

Il calcio d’inizio di Arsenal Chelsea è fissato alle ore 18,30 (italiane)

> QUI LE INFO SU DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA SERIE A 2018 2019

Arsenal Chelsea streaming | Dove vederla live

In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero.

Ma non finisce qui. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara ARSENAL CHELSEA in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Sono tantissimi i portali che offrono la possibilità di assistere ad eventi sportivi in diretta streaming. Molti siti che propongono questi eventi dal vivo, però, sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

> QUI DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA PREMIER LEAGUE

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD. Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming come ARSENAL CHELSEA in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Insomma, c’è un modo per non perdersi neanche un gol della nostra squadra in diretta. Ma l’importante è rispettare la legge. La pirateria, infatti, è un reato.

> QUI IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2018 2019