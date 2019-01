Amici come prima | Film | Boldi – De Sica | Trailer | Trama | Quando esce | Cinema

AMICI COME PRIMA – Massimo Boldi e Christian De Sica di nuovo insieme. Dopo anni di separazione la mitica coppia torna al cinema nella stessa pellicola: “Amici come prima”. Un film di Natale con protagonisti i due attori che, come hanno sempre fatto nella loro lunga carriera, faranno divertire il pubblico.

Ma quando esce Amici come prima? Distribuito da Medusa il film arriva nelle sale il 19 dicembre 2018. Alla regia lo stesso Christian De Sica. Musiche di Bruno Zambrini (da segnalare la presenza dell’ultima hit di Rovazzi). Andrea Arnone alla fotografia.

Amici come prima | Film | Boldi – De Sica | Cast

Protagonisti indiscussi della pellicola, ovviamente, Massimo Boldi e Christian De Sica. Al loro fianco: Maurizio Casagrande, Lunetta Savino, Regina Orioli e Francesco Bruni.

Amici come prima | Film | Boldi – De Sica | Trama

Amici come prima segue la storia di Cesare (Christian De Sica), stimato direttore del Relais Colombo, hotel di lusso di Milano. Con l’arrivo di nuovi soci cinesi intenzionati a rivoluzionare tutto, Luciana (Regina Orioli), figlia di Massimo Colombo (Massimo Boldi), storico proprietario dell’hotel, licenzia per primo proprio il direttore.

Cesare, rimasto senza lavoro, scopre che Luciana sta cercando per suo padre una badante, ed è disposta a spendere 5000 euro al mese pur di arginare il vivace e arzillo Massimo… La prospettiva di uno stipendio così allettante spinge Cesare a candidarsi.

Aiutato dal suo amico Marco (Maurizio Casagrande) si traveste da donna e diventa la seducente Lisa che, travolgendo Massimo al primo incontro, viene assunta. Tra esilaranti imprevisti e situazioni equivoche, nasce quindi un’intesa perfetta…

Amici come prima | Film | Boldi – De Sica | Trailer

Di seguito il trailer del film che segna il ritorno sul grande schermo della coppia Boldi-De Sica:

