4 ristoranti – Alessandro Borghese 2019 | Sky Uno | In tv

4 RISTORANTI BORGHESE – Con il nuovo anno torna su Sky Alessandro Borghese con una nuova imperdibile stagione di 4 Ristoranti in prima tv assoluta.

La data di inizio delle nuove puntate, infatti, è proprio il primo giorno dell’anno: dal 1° gennaio 2019 e per ogni martedì successivo, dalle ore 21.15, su Sky Uno (canale 108) l’amatissimo chef torna a viaggiare per l’Italia e a sovrintendere le sfide tra i vari ristoratori che, come sempre, saranno i veri protagonisti anche di questa nuova stagione.

4 Ristoranti – scritto da Alessandro Borghese, Francesca Capua e Monia Palazzo per una produzione originale Sky realizzata da DRYMEDIA e con la regia di Gianni Monfredini – inizia martedì 1° gennaio alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108) ed è disponibile anche su digitale terrestre sul canale 311 o 11.

4 Ristoranti Borghese | Anticipazioni della nuova stagione

Non c’è puntata di 4 Ristoranti senza il suo ormai storico giudice-conduttore Alessandro Borghese; vediamo infatti il cuoco tanto amato dai telespettatori, anche in questa nuova stagione, impegnato nello scovare i migliori ristoranti e trattorie italiane al fine di creare sfide sempre più stimolanti tra i vari titolari.

Ma qual è la sfida che apre la nuova stagione? Proprio perché ci si trova ancora in pieno periodo di festività, la prima puntata è dedicata al cenone di Capodanno. Ma non si tratta certo del più classico dei cenoni, quello con cotechino e lenticchie: la sfida del 1° gennaio vede infatti quattro ristoranti etnici di Milano contendersi la vittoria in una competizione davvero particolare. I ristoratori saranno infatti impegnati a proporre i piatti tipici del primo giorno dell’anno ma secondo le tradizioni del proprio paese di appartenenza.

In particolare la “gara dei sapori” sarà tra Cina, Eritrea, Russia e Cuba.

Dopo la Milano “etnica”, come nelle passate edizioni del seguitissimo programma, il viaggio di Borghese prosegue lungo tutta la penisola; i ristoranti e le categorie variano infatti ad ogni puntata come anche i contesti e le particolarità di ogni luogo in cui giunge la macchina dello chef. Il giudice-conduttore, d’altronde, è alla continua ricerca di talenti che sappiano presentare il miglior connubio tra tradizione e innovazione.

Ma è proprio lo stesso presentatore a svelare qualche dettaglio sulle nuove puntate: “Sono sicuro che questa edizione del mio programma sarà speciale, bella, con concorrenti affiatati e agguerriti. Comincerò a Capodanno con una puntata multietnica dedicata al cenone del 31 dicembre, girata a Milano in quattro ristoranti di diverse culture culinarie che vanno dalla Cina alla Russia, da Cuba all’Eritrea. Poi abbiamo girato nel Delta del Po dove ci sono palafitte sul mare e pesce meraviglioso, capesante e anguille. E ancora siamo andati in Sardegna a Cagliari e nel centro dell’isola. Abbiamo fatto tappa nelle vecchie fiaschetterie dei Castelli romani, nel Ponente ligure sulla Riviera dei Fiori e a Cremona. Insomma ne abbiamo per tutti”

4 Ristoranti Borghese | Come funziona la sfida tra ristoratori?

Nel programma trovano sempre spazio tutte le tipologie di locali: che siano ristoranti eleganti con una cucina a un passo dalla stella Michelin o semplici trattorie e locali di tendenza, Borghese è nuovamente pronto a sedersi a tavola con i concorrenti e decidere chi, fra loro, sia il migliore.

Le regole del gioco sono infatti rimaste le stesse delle passate edizioni: stabilita una categoria, ogni ristoratore invita a cena gli altri insieme allo chef-giudice Borghese e, insieme, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio e conto.

Chi, alla fine della sfida e anche con i voti di Alessandro – il quale, con il suo giudizio e con il suo bonus di 5 punti, può confermare o ribaltare la classifica formata dai voti dei vari ristoratori – avrà totalizzato il maggior punteggio riceverà direttamente dal cuoco conduttore un contributo economico da investire nella propria attività.

4 Ristoranti Streaming | Dove vedere le nuove puntate

Tutte le puntate vengono trasmesse in diretta tv su Sky Uno (canale 108) e sui canali 311 o 11. Per chi non è un abbonato Sky ma non vuole perdersi le sfide tra ristoratori giudicate dallo chef Borghese le repliche delle puntate di 4 Ristoranti sono disponibili anche in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre).

Per quanto riguarda invece lo streaming, è possibile vedere le puntate in diretta tramite la piattaforma Sky Go e Now Tv.