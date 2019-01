Wine to Love cast | Rai 1 | Ornella Muti | Domenico Fortunato | Ruoli

WINE TO LOVE CAST – “Wine to Love – I Colori dell’Amore” (una produzione Altre Storie – Rai Cinema, prodotto da Cesare Fragnelli in collaborazione con regione Basilicata) è una romantic comedy in cui storie familiari e sentimentali si immergono nell’incantevole scenario lucano del Vulture. Film in onda venerdì 4 gennaio 2019 su Rai 1

Wine to Love Cast | Rai 1

Oltre ad Ornella Muti (Anna) e al regista e protagonista Domenico Fortunato (Enotrio), nel cast di Wine to Love sono presenti: Michele Venitucci (Luca), Alessandro Intini (Nico), Giulia Ramires (Lucy), Caterina Shulha (Katia), Maria Popova, Teodosio Barresi, Jane Alexander (Laura Rusch), Gianni Ciardo e Alessandro Tersigni (Riccardo).

L’ambientazione rischiava di essere spostata in un’altra regione. Ma la testardaggine di Domenico Fortunato, alla sua prima esperienza come regista, ha permesso la realizzazione del film in questo territorio.

Wine to Love Cast | Rai 1 | Trama | Anticipazioni

Di cosa parla Wine to Love? Storie familiari, sentimenti e vigneti costituiranno la cornice del progetto, immerso nell’incantevole scenario lucano del Vulture, che racconterà la storia del vino pregiato di questa terra: l’aglianico.

Dopo il riconoscimento al World Wine Award, il vino dell’azienda Favuzzi diventa uno dei prodotti più richiesti anche al di fuori del territorio italiano. Un successo che supera i confini nazionali arrivando anche a New York dove Laura Rush, direttrice di un’enoteca di lusso, è pronta a tutto pur di acquistare anche l’azienda Favuzzi.

La donna manda quindi Nico, il suo braccio destro, in Italia con il compito di conquistare la fiducia di Enotrio per cercare di convincerlo a vendere il suo vino. Ma a puntare gli occhi anche sulla produzione di aglianico è anche Luca, il fratello di Enotrio, che sommerso dai debiti vorrebbe vedere i terreni per poi investirli nella costruzione di un resort di lusso.

Nonostante le mille richieste, Enotrio non cambia idea. Le cose sono però destinate a complicare con l’arrivo di Anna Monti (Muti) e della figlia…

Insomma, Wine to Love ha tutte le carte in regola per fare breccia nei telespettatori. Ci riuscirà? Il 5 gennaio la risposta.