Torno indietro e cambio vita | Trama | Cast | Raoul Bova | Streaming

TORNO INDIETRO E CAMBIO VITA – Questa sera, 3 gennaio 2019, in prima serata su Rai 1 va in onda Torno indietro e cambio vita, film (durata 99 minuti) di Carlo Vanzina uscito al cinema nel 2015. Una commedia interpretata, tra gli altri, da Raoul Bova e Ricky Memphis.

Ma di che cosa parla il film? Di seguito la risposta:

Torno indietro e cambio vita | Trama

Marco e Claudio sono amici da una vita. Marco è sposato con Giulia, conosciuta ai tempi del liceo, e si dichiara uomo felice e realizzato. Claudio invece è single e insoddisfatto perché non può staccarsi dal fianco della madre alcolista.

A sorpresa, Giulia annuncia al marito di volersi separare perché innamorata di un altro. A quel punto Marco, disperato, racconta tutto all’amico e chiede al cielo di poter tornare indietro nel tempo per non commettere l’errore di innamorarsi di sua moglie.

Miracolosamente un incidente riporta i due amici (Bova e Memphis, protagonisti di Torno indietro e cambio vita) ai 17 anni, dando loro la possibilità di riscrivere il passato, come desiderato da Marco.

A questo punto, Marco ha la possibilità di cambiare il suo destino: se lui e Giulia non si metteranno insieme, lei non potrà lasciarlo. Ma la missione si rivela ardua: Marco infatti fa una gran fatica a starle lontano, essendo affascinato dalla sua bellezza, ed inoltre la ragazza si dimostra fortemente attratta da lui, e lo corteggia in maniera anche abbastanza invadente, arrivando addirittura ad intrufolarsi in casa sua e nella sua stanza d’albergo durante un viaggio ad Amsterdam dove le loro famiglie si erano incontrate per caso.

Allo stesso modo, Claudio decide di aiutare la madre Giuditta, che in quel periodo aveva cominciato ad avere problemi con l’alcool, facendola incontrare con Lando, un suo vecchio corteggiatore. Dopo varie peripezie i due tornano nel presente.

TORNO INDIETRO E CAMBIO VITA | ATTENZIONE SPOILER

Una volta tornati nel presente i due protagonisti di Torno indietro e cambio vita scoprono di aver raggiunto i loro scopi. Marco ha un altro lavoro, un’altra casa ed è sposato e separato con un’altra donna; Claudio è diventato milionario grazie alla schedina giocata nel 1990 che all’epoca gli fruttò quattro miliardi di lire, ed è sposato con una donna bellissima, mentre sua madre, pur non avendo smesso di bere è rimasta insieme a Lando.

Un giorno, Marco e Claudio si vedono ad una cena con alcuni amici, e qui Marco rincontra Giulia, che nel frattempo si è sposata anch’ella con un altro. All’inizio lei è un po’ a disagio nel rivederlo, ricordandosi di quel grande amore non corrisposto.

Ma alla fine accade esattamente quello che era successo prima del viaggio nel tempo, stavolta però con i ruoli invertiti: Giulia si presenta a casa di Marco e lo abbraccia, dicendogli che ha lasciato il marito per lui, e finalmente Marco può fidanzarsi con la donna che ha sempre amato.

Torno indietro e cambio vita | Cast

Cast importante quello di Torno indietro e cambio vita, film diretto da Carlo Vanzina. Protagonisti della pellicola Raoul Bova e Ricky Memphis. Con loro Giulia Michelini, Max Tortora e Paola Minaccioni.

Torno indietro e cambio vita | Streaming

Torno indietro e cambio vita va in onda, in chiaro (gratis), su Rai 1 il 3 gennaio 2019 in prima serata.

E’ possibile seguire il film anche in streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione con mail o facebook) RaiPlay.

Sempre su RaiPlay, grazie alla funzione on demand, è possibile recuperare il film dopo la messa in onda.