Cosa c'è stasera in tv 2 gennaio 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di mercoledì 2 gennaio 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 2 gennaio 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Basta un paio di baffi

23:30 – Una renna sotto l’albero

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Pixels

22:55 – Unici L’inarrestabile Gianna

01:10 – Inkheart – La leggenda di Cuore d’Inchiostro

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:15 – La leggenda di un amore Cinderella

23:25 – TG Regione

23:30 – TG3 Linea notte

Stasera su Rai 4

20:38 – Lol 🙂 ep.107

21:06 – American Ultra

22:40 – Killer elite

00:39 – Supernatural XII ep.10

01:21 – Supernatural XII ep.11

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – COLLATERAL BEAUTY – 1 PARTE – 1aTV

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – COLLATERAL BEAUTY – 2 PARTE – 1aTV

23:18 – SE MI LASCI TI CANCELLO – 1 PARTE

00:12 – TGCOM

00:13 – METEO.IT

00:16 – SE MI LASCI TI CANCELLO – 2 PARTE

Stasera su Italia 1:

19:40 – C.S.I. NEW YORK – TRA LE LAMIERE

20:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA NOTTE DELLA BOXE

21:25 – CHIEDIMI SE SONO FELICE – 1 PARTE

22:47 – TGCOM

22:50 – METEO.IT

22:53 – CHIEDIMI SE SONO FELICE – 2 PARTE

23:35 – LA FAMIGLIA DEL PROFESSORE MATTO – 1 PARTE

00:32 – TGCOM

00:35 – METEO.IT

00:38 – LA FAMIGLIA DEL PROFESSORE MATTO – 2 PARTE

Stasera in tv 2 gennaio 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – #CR4 LA REPUBBLICA DELLE DONNE

00:10 – PICCOLE LUCI

00:50 – SUPER DANCE DANCE

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY VI – L’INVERSIONE COOPER KRIPKE

20:35 – THE BIG BANG THEORY VI – LA SEGMENTAZIONE DELLO SPOILER

21:00 – SELF/LESS – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – SELF/LESS – 2 PARTE

23:20 – HOSTAGES – IN FUGA

Stasera su Paramount Channel:

20:10 – Happy Days

20:40 – Happy Days

21:10 – Take Two

21:55 – Take Two

22:40 – Take Two

23:25 – Take Two

00:00 – Take Two

00:35 – Take Two

Stasera su Rai Movie:

19:20 – Miseria e nobiltà

21:10 – L’amore ha due facce

23:25 – Una strada, un amore

Stasera su Cine Sony:

21:00 – A proposito di Luke

22:50 – Furia cieca

00:25 – Tutti dentro

Stasera in tv 2 gennaio 2019 su Iris:

21:00 – COLPEVOLE D’OMICIDIO

23:18 – ALFABETO

23:34 – SMOKIN’ ACES

Stasera su Tv8:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:25 – Mister Chocolat

23:30 – Ladre per caso

Stasera su Italia 2:

20:10 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – PEGASUS E PEGASUS NERO

20:40 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – LOTTA PER LA CAUSA

21:10 – GREMLINS

23:10 – BRUNO

Stasera in tv 2 gennaio 2019 su La5:

21:10 – THE HUNGER GAMES – HUNGER GAMES – IL CANTO DELLA RIVOLTA: PARTE 1 – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – THE HUNGER GAMES – HUNGER GAMES – IL CANTO DELLA RIVOLTA: PARTE 1 – 2 PARTE

23:25 – UNA TATA MAGICA – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

23:53 – METEO.IT

23:55 – UNA TATA MAGICA – 2 PARTE

Stasera su Cielo:

20:25 – Affari di famiglia Hakuna Matata

20:50 – Affari di famiglia Vita da Yacht

21:20 – Massima allerta: tornado a New York

23:00 – Flesh Air – Sex Girls Hot Cars Ep. 5 Prima TV

23:35 – Flesh Air – Sex Girls Hot Cars Ep. 6 Prima TV

00:05 – Amore e sesso in Giappone

01:20 – Sesso – Sicuri di sapere tutto Sex Toys

Stasera su Nove:

20:25 – Cucine da incubo Italia – Totem

21:25 – Prospettive di un delitto

23:00 – A testa alta

00:30 – Airport Security Spagna

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – I quattro figli di Katie Elder

23:40 – Alamo, gli ultimi eroi – 1 Tempo

01:00 – TG LA7 Notte

01:05 – Alamo, gli ultimi eroi – 2 Tempo

Stasera su La 7d:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Body of proof

23:10 – Professor T.

01:15 – Magazine 7

Stasera su Real Time:

20:10 – Cortesie per gli ospiti

21:10 – My Lottery Dream Home – 1^TV

21:40 – My Lottery Dream Home – 1^TV

22:05 – My Lottery Dream Home – 1^TV

22:35 – My Lottery Dream Home – 1^TV

23:00 – My Lottery Dream Home – 1^TV

23:30 – My Lottery Dream Home – 1^TV

23:55 – ER: storie incredibili – Blackout

00:55 – ER: storie incredibili – Infilzato

Stasera su Spike:

20:40 – MERLIN Il servitore di due padroni

21:30 – THE LIBRARIAN – RITORNO ALLE MINIERE DI RE SALOMONE

23:05 – IL REGNO DEL FUOCO

00:55 – THE LIBRARIANS…e il raduno malefico

01:40 – THE LIBRARIANS…e la profezia autoadempiente

Stasera in tv 2 gennaio 2019 su Sky Uno:

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

22:25 – Masterchef All Stars Italia

23:40 – Masterchef All Stars Italia

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – Cinepop

21:15 – Avengers: Infinity War

23:50 – All the Devil’s Men – Squadra speciale

Se non trovi interessante la programmazione di oggi in tv, qui abbiamo raccolto un elenco di piattaforme web e metodi free per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata.

Per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata e quindi senza violare alcuna legge, esistono diverse piattaforme web che trasmettono le pellicole cinematografiche nel rispetto della legge e senza il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

Allo stesso modo, esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi eventi dal vivo sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD.

Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti. Ecco come e dove vedere le partite di calcio in streaming in modo legale stasera in tv.