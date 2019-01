Stasera in tv 3 gennaio 2019 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | Il libro della giungla | MasterChef All Stars | Torno indietro e cambio vita | Pinocchio, una favola in musica

Cosa c’è stasera in tv 3 gennaio 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di giovedì 3 gennaio 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 3 gennaio 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Torno indietro e cambio vita

23:06 – TG1 60 Secondi

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – La memoria del cuore

23:00 – Pinocchio, una favola in musica

00:20 – 21 Jump Street

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:15 – Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet

23:10 – TG Regione

Stasera su Rai 4

19:44 – Supernatural XII ep.13

20:36 – Lol 🙂 ep.108

21:05 – Anacleto: Agente Segreto

22:37 – Le streghe son tornate

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – IL LIBRO DELLA GIUNGLA – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – IL LIBRO DELLA GIUNGLA – 2 PARTE

Stasera su Italia 1:

20:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – VIDEO SNUFF

21:25 – DIN DON – UNA PARROCCHIA IN DUE – 1 PARTE – 1aTV

22:47 – TGCOM

22:50 – METEO.IT

Stasera in tv 3 gennaio 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

00:02 – POSEIDON – 1 PARTE

00:33 – TGCOM

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY VI – LA TANGIBILE PROVA D’AFFETTO

20:35 – THE BIG BANG THEORY VI – L’ISOLAMENTO DEL MOSTRO

21:00 – INVASION – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – INVASION – 2 PARTE

Stasera su Paramount Channel:

20:10 – Happy Days

20:40 – Happy Days

21:10 – Una promessa e’ una promessa

23:00 – Cambio di gioco

Stasera su Rai Movie:

19:10 – Totò, Vittorio e la dottoressa

21:10 – Il signore dello zoo

22:55 – The Magic of Belle Isle – Un’incantevole vacanza

00:45 – Pomodori verdi fritti alla fermata del treno

Stasera su Cine Sony:

19:25 – Un misterioso Babbo Natale

21:05 – Il dottor Dolittle

22:45 – Nei panni di una bionda

00:45 – Scherzi del cuore

Stasera in tv 3 gennaio 2019 su Iris:

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – UN VAGONE D’ORO

21:00 – ARMA LETALE 4

23:31 – INTERCEPTOR (MAD MAX)

Stasera su Tv8:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 82 Prima TV

21:30 – L’ultimo dominatore dell’aria

23:15 – Ghostbusters II

01:00 – Solomon Kane

Stasera su Italia 2:

20:10 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – IL RITORNO DI DRAGONE

20:40 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – LA RESA DEI CONTI

21:10 – GREMLINS 2-LA NUOVA STIRPE

23:15 – GREMLINS

Stasera in tv 3 gennaio 2019 su La5:

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – ESPRIMI UN DESIDERIO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – ESPRIMI UN DESIDERIO – 2 PARTE

22:55 – AIUTO! ARRIVANO GLI OSPITI..

23:50 – AIUTO! ARRIVANO GLI OSPITI..

Stasera su Cielo:

20:15 – Affari di famiglia Autobiografia pregiata

20:45 – Affari di famiglia La statua di Oj Simpson

21:15 – Bruce Lee – La grande sfida

23:15 – Prostituzione in Corea – Una realtà nascosta Prima TV

Stasera su Nove:

20:30 – Cucine da incubo Italia – La Croce del Gallo

21:30 – I grandi papi – 1^TVRoncalli

22:55 – La Pantera Rosa

00:40 – Airport Security Spagna

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Body of proof

00:50 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7d:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Grey’s Anatomy – Memories

00:55 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

20:10 – Cortesie per gli ospiti

21:10 – Vite al limite – La storia di Nikki

22:05 – Vite al limite – Sarah

23:55 – ER: storie incredibili – Perdite di sangue

Stasera su Spike:

20:35 – MERLIN Il ritorno di Lancillotto

21:30 – ACE VENTURA – MISSIONE AFRICA

23:00 – CINQUANTA SBAVATURE DI NERO

Stasera in tv 3 gennaio 2019 su Sky Uno:

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Master – Chef All Stars Italia – 1^TV

22:30 – Master – Chef All Stars Italia – 1^TV

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – Cinepop

21:15 – Suburbicon Prima TV

23:05 – Bad Moms 2 – Mamme molto più cattive