Previsioni meteo in Italia
PREVISIONI METEO – Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi e di domani.
Previsioni meteo in Italia giovedì 3 gennaio 2019
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– ADDENSAMENTI COMPATTI LUNGO I RILIEVI ALPINI CONFINALI ORIENTALI,
ACCOMPAGNATI DA NEVICATE SPARSE;
CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO SUL RESTO DEL SETTENTRIONE.
CENTRO E SARDEGNA:
– CIELO MOLTO NUVOLOSO SUI SETTORI MERIDIONALI DI UMBRIA E MARCHE E
SULL’ABRUZZO CON PRECIPITAZIONI SPARSE, LOCALMENTE NEVOSE A QUOTE
PROSSIME AL PIANO SULLE PRIME DUE REGIONI, DIFFUSE ED IN PREVALENZA
NEVOSE ANCHE A QUOTE PIANEGGIANTI SULL’ABRUZZO.
– POCHE NUBI E PREVALENZA DI SERENO SULLE ALTRE AREE.
SUD E SICILIA:
– CONDIZIONI DI TEMPO INSTABILE CON NUBI UN PO’ OVUNQUE E
PRECIPITAZIONI NEVOSE DA SPARSE A DIFFUSE, IN PARTICOLARE SULLE AREE
ADRIATICHE, SULLA DORSALE APPENNINICA, SU CALABRIA IONICA E SICILIA
TIRRENICA, GIA’ A BASSA QUOTA SUL SETTORE PENINSULARE ED AL DI SOPRA
DEI 400 METRI SULL’ISOLA.
TEMPERATURE:
– MINIME IN GENERALE CALO ,PIU’ SENSIBILE SU ALPI, PREALPI, APPENNINO
CENTROSETTENTRIONALE E REGIONI TIRRENICHE CENTRALI;
– MASSIME IN GENERALE SENSIBILE DIMINUZIONE, AD ECCEZIONE DELL’ARCO
ALPINO CENTRO OCCIDENTALE DOVE SARANNO STAZIONARIE OD AL PIU’ IN
LIEVE AUMENTO.
VENTI:
– VENTI FORTI SETTENTRIONALI AL NORD EST, DEBOLI SULLE RIMANENTI AREE
SETTENTRIONALI;
– DEBOLI SU TOSCANA E MOLTO FORTI SULLE RESTANTI REGIONI CON RINFORZI
FINO A BURRASCA SU AREE ADRIATICHE CENTRO MERIDIONALI E SU CALABRIA
IONICA.
MARI:
– DA POCO MOSSI A MOSSI MAR LIGURE ED ADRIATICO SETTENTRIONALE;
– DA AGITATI A MOLTO AGITATI L’ADRIATICO CENTROMERIDIONALE E LO
IONIO;
– DA MOLTO MOSSI AD AGITATI I RESTANTI MARI.
Previsioni meteo in Italia venerdì 4 gennaio 2019
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– ADDENSAMENTI COMPATTI SU ALPI E PREALPI ORIENTALI, CON NEVICATE
LUNGO I RILIEVI CONFINALI;
POCO NUVOLOSO O VELATO SUL RESTO DEL SETTENTRIONE.
CENTRO E SARDEGNA:
– MOLTE NUBI SULLE REGIONI ADRIATICHE CON PRECIPITAZIONI DIFFUSE, A
CARATTERE NEVOSO SULL’APPENNINO, FINO A QUOTE MOLTO BASSE SU MARCHE,
ABRUZZO E TEMPORANEAMENTE ANCHE SU RISPETTIVE ZONE COSTIERE;
CIELO POCO NUVOLOSO SULLE RESTANTI REGIONI.
SUD E SICILIA:
– NUVOLOSITA’ COMPATTA SULLE REGIONI ADRIATICHE, BASILICATA,
CAMPANIA, CALABRIA MERIDIONALE E SICILIA TIRRENICA, CON
PRECIPITAZIONI DI MODERATA INTENSITA’ SPECIE SU PUGLIA
CENTROMERIDIONALE E SICILIA TIRRENICA.
IN PARTICOLARE RISULTERANNO A CARATTERE NEVOSO SULL’APPENNINO,
RILIEVI DELLA SICILIA TIRRENICA, FINO A QUOTE MOLTO BASSE SU
CAMPANIA, MOLISE E PUGLIA E AREE COSTIERE DI QUESTE ULTIME DUE
REGIONI.
– SUL RESTO DEL SUD CIELO POCO NUVOLOSO.
TEMPERATURE:
– MINIME STAZIONARIE SU TOSCANA, SARDEGNA, NORD-OVEST, AREE ALPINE E
PREALPINE ED AREE APPENNINICHE SETTENTRIONALI, IN CALO ALTROVE;
– MASSIME IN DIMINUZIONE AL SUD, IN AUMENTO SU ALPI E PREALPI,
STAZIONARIE ALTROVE.
VENTI:
– MODERATI SETTENTRIONALI SU ALPI A PREALPI CENTRORIENTALI, MARCHE,
UMBRIA, LAZIO E CAMPANIA;
– DA MODERATI A FORTI DA NORD SU ABRUZZO E RESTANTI REGIONI
MERIDIONALI;
– GENERALMENTE DEBOLI VARIABILI ALTROVE.
MARI:
– DA MOLTO MOSSI A LOCALMENTE AGITATI IL RESTANTE ADRIATICO E LO
IONIO;
– DA POCO MOSSI A MOSSI MAR LIGURE E ADRIATICO E TIRRENO
SETTENTRIONALI;
– DA MOSSI A MOLTO MOSSI I RESTANTI MARI.