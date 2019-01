Oroscopo di oggi | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI OGGI TPI – Alla fine lo leggiamo tutti. Anche chi non ammette e ammetterà mai di dargli un’occhiata. Stiamo parlando dell’oroscopo. Molti di noi interpellano le stelle. Chi per curiosità chi perché ci crede e chi perché cerca risposte.

Ogni segno ha delle particolari caratteristiche, che generalmente ritroviamo nel nostro carattere o in quello delle persone che ci circondano. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di oggi? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di oggi:

Oroscopo di oggi giovedì 3 gennaio 2019 | Cosa dicono gli astri

Oroscopo di oggi 3 gennaio 2019 | Ariete

L’influsso di Marte, Giove e della Luna vi regaleranno una giornata positiva. Tuttavia potreste trovare qualche difficoltà in ambito lavorativo: vivetela con serenità e calma.

Dalla prossima settimana l’influsso di Venere vi aiuterà a ritrovare la positività.

Bene anche in amore: possibili nuove opportunità per chi è tornato single da poco.

Oroscopo di oggi 3 gennaio 2019 | Toro

Il nuovo anno si apre per i nati Toro con buone chance in ambito sentimentale. Potreste incontrare a breve la persona giusta, soprattutto se siete reduci da poco da una delusione d’amore.

Oggi giornata a tinte chiaroscure per voi: meglio aspettare il fine settimana per ritrovare maggiore splendore.

Sul lavoro andate dritti per la vostra strada: d’altronde non amate molto prestare attenzione ai consigli degli altri.

Gemelli

Potreste essere un po’ nervosi per delle questioni o dei problemi da affrontare. Cercate di non farvi travolgere dall’ansia e restare lucidi.

Prima di agire, quindi, soprattutto in ambito lavorativo, riflettete bene e contate fino a dieci.

Potreste mettere seriamente in discussione alcuni rapporti personali e decidere di troncare con alcuni che vi hanno deluso.

Cancro

Giornate decisamente positive per il vostro segno. La fortuna è dalla vostra parte: approfittatene.

Giovedì e venerdì i giorni migliori, anche in ambito lavorativo ed economico.

In campo sentimentale potreste dover rivedere alcuni rapporti. Seguite il vostro cuore e meditate bene le scelte da prendere. Non escluse delusioni inaspettate.

Oroscopo di oggi 3 gennaio 2019 | Leone

La vostra ambizione vi spinge naturalmente al comando. Soprattutto in campo lavorativo potreste essere invidiati per questo.

Tenete la barra dritta e imponetevi con chi prova a mettervi il bastone tra le ruote.

Anche in campo sentimentale, mettere in chiaro i rapporti di forza con il vostro partner, dandogli però la possibilità di dire la propria.

Oroscopo di oggi 3 gennaio 2019 | Vergine

Vivete un periodo complesso, dominato dall’ansia e dalla tensione. Un periodo di crisi, dovuto magari a una mancata corretta organizzazione da parte vostra, che però finirà presto.

Già nel fine settimana, infatti, le cose inizieranno a girare per il verso giusto.

Attenzione ai segnali che il vostro partner vi sta inviando: se ci tenete, proteggete e prestate cura ai sentimenti.

Bilancia

Avete bisogno di qualche giorno di riposo, sia mentale che fisico. Può essere il momento giusto per concederselo.

Non mancano i contrasti in questo periodo, in amore e non solo: siate un po’ meno altezzosi e più disposti a trovare una mediazione.

Sul lavoro ponetevi degli obiettivi precisi e lottate per raggiungerli.

Oroscopo di oggi 3 gennaio 2019 | Scorpione

Siete persone che non badano a spese e danno molto, in tutti i sensi, per gli altri.

Imparate in questi giorni a pensare anche un po’ più a voi stessi e al vostro partner. Sul lavoro possono essere le giornate giuste per mettervi in mostra.

Positivo il fine settimana. Il transito di Venere vi permetterà di riallacciare legami con persone che non frequentate da un po’.

Sagittario

Giornate positive, grazie al passaggio della Luna nel vostro segno. Potreste ritrovare una persona con cui avevate avuto delle discussioni.

Amore in chiaroscuro. Sul lavoro si potrebbero presto aprire nuove opportunità, soprattutto se le stavate cercando.

Anche economicamente vivete un periodo positivo, potreste pensare di mettere a segno un investimento o un mutuo.

Oroscopo di oggi 3 gennaio 2019 | Capricorno

Il fine settimana sarà piuttosto intenso per voi. Se avete ambizioni o progetti è il periodo giusto per finalizzarli.

Il 2019 sarà per i Capricorno un anno di cambiamenti, in cui potrete trovare finalmente la vostra strada.

Periodo contraddittorio in campo sentimentale.

Acquario

Le Stelle sono dalla vostra parte. Approfittatene per portare a compimento progetti che avevate avviato.

L’influsso positivo di Marte può essere un’occasione per lanciarsi in nuove avventure, magari quel viaggio che aspettate da tempo di fare.

Dopo un periodo grigio in ambito sentimentale, l’inizio del nuovo anno può portare novità positive.

Oroscopo di oggi 3 gennaio 2019 | Pesci

Sviluppi positivi per voi in ambito lavorativo. Anche in amore potreste trovare le soddisfazioni che da tempo cercavate.

Tuttavia oggi e domani non saranno le giornate migliori, per cui mantenete un po’ di cautela.

Per chi sta vivendo una storia a distanza, potrebbe essere arrivato il momento di prendere una decisione definitiva.

Oroscopo di oggi | Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Oroscopo di oggi | Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di oggi | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

Oroscopo di oggi | Origine

L’oroscopo (dal termine latino hōroscopus, a sua volta proveniente dal greco ὡροσκόπος hōroskópos, composto di ὥρα (hṓra), durata di tempo, e σκοπέω (skopéō), osservare) ha origini molto antiche. Individua la posizione degli astri principali del nostro sistema solare al momento della nascita di ciascuno.

La parola oroscopo, nel suo significato originario, indicava infatti il punto della costellazione dello zodiaco, sorto in uno specifico momento all’orizzonte, che costituisce la base per configurare la posizione degli altri segni zodiacali e dei pianeti in relazione a un momento specifico, come una nascita o un evento.

In un senso più ampio, l’oroscopo indica, rispetto ai dodici segni dello zodiaco, l’osservazione del cielo e la posizione dei pianeti in un momento dato e le previsioni circa l’influenza che quella determinata configurazione potrebbe avere sull’evento in base al quale è calcolato.