Oroscopo di viaggio: le mete per le vacanze del 2019, segno per segno

Quali sono le mete da visitare nel 2019? Il tabloid britannico Daily Mail ha creato un oroscopo fatto apposta per i viaggiatori, ma che potrebbe rivelarsi utile anche per tutti coloro che non sanno ancora dove andare in vacanza la prossima estate. A ogni segno zodiacale è stata assegnata una meta. Di seguito i consigli segno per segno per le vacanze del 2019.

Ariete

“L’Ariete è conosciuto per il suo coraggio e ama le sfide, quindi ovunque vada finché c’è avventura, l’Ariete trova il modo di divertirsi!”.

Il consiglio per questo segno è quello di vivere un’avventura piena di adrenalina. Bungee jumping, immersioni in grotta, paracadutismo e rafting sono le attività sportive consigliate per l’Ariete in vacanza.

“L’Ariete è governato dal fuoco, quindi l’eccitazione è la chiave per farli sentire più vivi”.

L’Ariete è audace, chiunque sia nato sotto questo segno dovrebbe scegliere come destinazione un luogo eccitante.

Toro

Per il Toro i due astrologi consigliano la Costiera Amalfitana, in Italia. I nati sotto il segno del Toro amano il lusso, per questo la Costiera potrebbe essere la meta ideale per le loro vacanze del 2019.

“Vino, cene e dolci momenti tra le scogliere e le isole della Costiera Amalfitana. I toro devono godersi il cibo delizioso che questa terra e questo mare hanno da offrire”, sostengono gli astrologi.

“Il Toro è il segno governato da Venere, per questo ama i piaceri della vita come il buon cibo e il buon bere. Ma il Toro è anche un segno molto legato alla natura. La Costiera Amalfitana con i suoi paesaggi mozzafiato è il luogo ideale per questo segno zodiacale.

Toro ama indulgere in piaceri sensuali come il buon cibo e le bevande, e qui non dovrebbe esserci mancanza.

Gemelli

Per i Gemelli il posto giusto dove andare in vacanza è New York, negli Stati Uniti. I Gemelli sono adatti a una città come New York, città frenetica che non dorme mai. Il trambusto della Grande Mela è il posto giusto per loro.

“Con una vasta gamma di opzioni, esperienze e opportunità sociali, New York è il suo essere vivace è il posto giusto per il Gemelli”.

Cancro

La destinazione scelta per il Cancro è la Grande barriera corallina, in Australia. I Cancro sono noti per essere dei grandi padroni di casa amanti del comfort. Quando escono dal loro rifugio amano godersi il sole.

Il loro elemento è l’Acqua, e la Grande Barriera Corallina a largo delle coste del Queensland, in Australia, potrebbe essere la meta giusta per loro.

Leone

Al Leone consigliano di andare a Bali, in Indonesia. I nati sotto il segno del Leone amano i luoghi dove possono essere “reali, regali e naturalmente feroci”. Bali è un luogo eccitante e stimolante, per il Leone è la meta perfetta.

Vergine

Per quelli della Vergine i due astrologi consigliano Machu Picchu, in Perù.

Bilancia

Per la Bilancia la destinazione perfetta è Parigi. Arte, musica, cultura e romanticismo vorticoso elementi essenziali per i nati sotto questo segno.

Scorpione

Los Angeles, California, è la destinazione scelta per lo Scorpione. L’acqua, elemento della sensualità e della creatività governa questo segno, la terra di Hollywood non può che essere il luogo prediletto dagli appartenenti a questo segno.

Sagittario

Il Sagittario quest’estate deve assolutamente visitare Angkor Wat, in Cambogia. I nati sotto il segno del Sagittario sono sempre in movimento con un’insaziabile voglia di viaggiare.

Attratti dalla filosofia, dal misticismo e dallo studio delle culture antiche, i Sagittario rimarranno soddisfatti da Angkor Wat, luogo che ospita uno dei monumenti religiosi più grani al mondo.

Capricorno

Per loro la meta è l’Isola di Pasqua, al largo della costa del Cile.

Acquario

Meta 2019: Giappone

Pesci

Per i Pesci il posto giusto è l’Islanda.