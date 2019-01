L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama è entrato nella classifica Billboard Hot R&B Songs, posizionandosi al 22esimo posto. Obama è il primo presidente Usa a ottenere un riconoscimento in ambito musicale e lo ha ottenuto grazie alla sua partecipazione a One Last Time (44 Remix) del musical “Hamilton”.

L’ex presidente democratico ha recitato in un passaggio nel remix di One Last Time con la collaborazione dell’attore Christopher Jackson e della cantante gospel BeBe Winans. Il brano letto da Obama riprende il discorso di congedo pronunciato nel 1796 da George Washington, il primo presidente degli Stati Uniti d’America.

La canzone è uscita il 20 dicembre 2018 e, in una sola settimana, ha totalizzato 9mila download e 307 mila ascolti online. La traccia con Obama è l’ultima di una serie di remake delle canzoni di successo del musical di Broadway “Hamilton” che ha visto la collaborazione di diverse star per una raccolta fondi da donare in beneficienza.

Al minuto 1:40 potete ascoltare Obama:

